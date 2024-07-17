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影／經濟發展委員會明舉行 卓榮泰透露專家名單

攝影中心／ 聯合報林澔一／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與副院長鄭麗君（右），上午出席媒體茶敘，說明「經濟發展委員會」相關議題。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰（左）與副院長鄭麗君（右），上午出席媒體茶敘，說明「經濟發展委員會」相關議題。記者林澔一／攝影

為擴大台灣經濟發展，行政院籌組的「經濟發展委員會」，本周四（18日）將舉行首場會議。行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君與秘書長龔明鑫，上午出席媒體茶敘，說明經濟發展委員會相關議題。明天的會議將聚焦討論「委員會架構及設置要點、人才、資金」三面向議題，工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大方向。

卓榮泰上午透露經濟發展委員會專家學者名單，包括行政院前副院長林信義、宏碁創辦人施振榮、工商協進會理事長吳東亮、中研院院士朱敬一、鴻海董事長劉揚偉、台灣大哥大總經理林之晨等人。

卓榮泰 台灣大哥大 施振榮

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