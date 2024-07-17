2024創新論壇／全球迎 AI 浪潮 蕭美琴：台灣走在對的路上

副總統蕭美琴17日表示，俄烏戰爭、全球通膨，再加上近日美國政治產生戲劇性的變化，使得台灣扮演全球供應鏈關鍵角色的安全性受到不斷衝擊，但我們「走在對的路上」，經濟表現穩定，今年也是全球AI浪潮的重要里程碑，台灣企業走在產業和世界的尖端，未來政府會持續加強在AI研發與應用上的投資，在能源轉型政策方面，也會讓產業能更符合國際市場對於台灣的期待。

經濟日報今在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技，賦能永續。本論壇由經濟日報、遠傳電信（4904）主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。

蕭副總統今出席2024創新論壇，並擔任開幕致詞貴賓，針對當前全球重要議題、以及政府未來目標分享看法。

談及全球用「浪潮」這個字眼來形容AI，蕭副總統也憶及10、20年前她首次衝浪的體驗，當時浪很大，她大約只站了10秒就掉到水裡，但攝影師抓到瞬間，讓照片上的她看起來似乎很強，這幾天她腦海中突然閃過這個體驗，乘著大自然巨大力量往前走，但一不小心也有受傷的風險，這也讓她思考到時下正夯的AI浪潮，若要降低風險，可能面臨個資保護、社會倫理道德的挑戰，政府將提出周全的法規，要做大家強而有力的後盾。

蕭副總統也強調，政府和企業將步調一致，才不會亂掉，國發會在整體政策上，也在做跨領域結合，雖然在AI 產業發展上，台灣是領先世界，ESG、AI已成為產業發展的主流意見目標，但仍還有許多傳統產業需要大家以大帶小，大家一起往前走，協助包含傳統產業的百工百業都能趕得上AI浪潮的新機會和新挑戰，以提高我國經濟韌性和國際競爭力。

蕭副總統還提到，關於AI應用，經濟和產業皆面臨諸多挑戰，人才、電力都是問題，但政府不只做管理者，也要帶領大家往前走，將聚焦在能源，啟動第二次能源轉型。