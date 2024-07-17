卓榮泰：穩定供電靠電廠工程如期完工與綠能多元發展
行政院長卓榮泰今天說，提供安全穩定的供電是政府責任，政府寄望相關電廠能如期如質完成，以及新的綠能多元發展，外界關注的核三廠延役實質上解決不了這3、5年的問題。
卓榮泰上任近2個月，今天首次攜手行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副發言人謝子涵與媒體茶敘並接受媒體提問。
媒體提問穩定供電一事，卓榮泰說，穩定供電政府也重申多次，政府對民眾有責任、台灣對世界有責任，因為民生產業用電必須要充裕，且台灣在世界產業供應鏈占有重要地位，也不能讓世界對台灣的能源政策產生懷疑。
卓榮泰表示，外界關注核三廠延役，但縱使未來3年半到5年經過法律變更、安全總體檢、汰換設備甚至是耐震度的重新評估跟檢查依然無法使用，因此政府寄望相關電廠如期如質完成、新的綠能多元發展，目前也正詳細計算能依靠的方式。
他強調，行政院希望電廠工程能夠如值完成，也會去看各類新式能源，至於核能是解決不了這3、5年的問題，政府責任是提供安全穩定的供電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言