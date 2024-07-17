卓榮泰：穩定供電靠電廠工程如期完工與綠能多元發展

行政院長卓榮泰今天說，提供安全穩定的供電是政府責任，政府寄望相關電廠能如期如質完成，以及新的綠能多元發展，外界關注的核三廠延役實質上解決不了這3、5年的問題。

卓榮泰上任近2個月，今天首次攜手行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副發言人謝子涵與媒體茶敘並接受媒體提問。

媒體提問穩定供電一事，卓榮泰說，穩定供電政府也重申多次，政府對民眾有責任、台灣對世界有責任，因為民生產業用電必須要充裕，且台灣在世界產業供應鏈占有重要地位，也不能讓世界對台灣的能源政策產生懷疑。

卓榮泰表示，外界關注核三廠延役，但縱使未來3年半到5年經過法律變更、安全總體檢、汰換設備甚至是耐震度的重新評估跟檢查依然無法使用，因此政府寄望相關電廠如期如質完成、新的綠能多元發展，目前也正詳細計算能依靠的方式。

他強調，行政院希望電廠工程能夠如值完成，也會去看各類新式能源，至於核能是解決不了這3、5年的問題，政府責任是提供安全穩定的供電。