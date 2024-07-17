快訊

公立醫院委外照服員常「精神恍惚鼻上有白粉」 驚爆院內吸毒還藏識別證卡套

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

公司虧錢員工也減薪？證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

卓榮泰：穩定供電靠電廠工程如期完工與綠能多元發展

中央社／ 台北17日電

行政院卓榮泰今天說，提供安全穩定的供電是政府責任，政府寄望相關電廠能如期如質完成，以及新的綠能多元發展，外界關注的核三廠延役實質上解決不了這3、5年的問題。

卓榮泰上任近2個月，今天首次攜手行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副發言人謝子涵與媒體茶敘並接受媒體提問。

媒體提問穩定供電一事，卓榮泰說，穩定供電政府也重申多次，政府對民眾有責任、台灣對世界有責任，因為民生產業用電必須要充裕，且台灣在世界產業供應鏈占有重要地位，也不能讓世界對台灣的能源政策產生懷疑。

卓榮泰表示，外界關注核三廠延役，但縱使未來3年半到5年經過法律變更、安全總體檢、汰換設備甚至是耐震度的重新評估跟檢查依然無法使用，因此政府寄望相關電廠如期如質完成、新的綠能多元發展，目前也正詳細計算能依靠的方式。

他強調，行政院希望電廠工程能夠如值完成，也會去看各類新式能源，至於核能是解決不了這3、5年的問題，政府責任是提供安全穩定的供電。

卓榮泰 核三廠 行政院

延伸閱讀

卓榮泰親公布經發會專家名單 劉揚偉、施振榮入列

經發會周四登場 施振榮、劉揚偉、林之晨等人入專家名單

新竹科管局新舊任局長交接 卓榮泰：請產業界分享經濟成長果實

接任閣揆50餘天 卓揆曝心情：好慢喔！像經歷半個世紀

相關新聞

川普捲土重來 經濟學家：政府應儘快組成小組擬訂因應對策

美國共和黨總統參選人川普挑選40歲不到的范斯（Vance）作為副手，台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，川普此次的競選策略明...

有照駕駛被淘汰、機器人課稅？陳冲：數位時代急遽變遷政府應超前部署

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示 ，上個月應某培訓機關邀請以「數位時代的多維度思考」為題，做專題演講。演講當...

證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

立法院昨日三讀通過證交法第14條的「加薪條款」，各產業的上市櫃公司儘管表面不動聲色，但檯面下已炸鍋。一位不具名的金融業高...

開箱微軟西雅圖總部 策略副總曝人才招募首重考量

全球3大雲端服務供應商（CSP）接連來台設立資料中心，繼Google於2013年在台成立首座資料中心，微軟（Micros...

出席2024創新論壇 蕭美琴：台灣展現強大韌性

全球智慧化時代已經來臨，台灣正好在全球供應鏈中扮演關鍵角色，經濟日報今天在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「...

卓揆：將進一步精進新青安政策 不容許五年後爆發問題

行政院長卓榮泰17日指出，對於新青安的政策確實在經過稽查後，發現違規1,502件轉租占近九成，雖然目前政院已提出精進策略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。