證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

立法院昨日三讀通過證交法第14條的「加薪條款」，各產業的上市櫃公司儘管表面不動聲色，但檯面下已炸鍋。一位不具名的金融業高層指出，最大的問題，在於公司賺錢是去年的，但倘若今年景氣急轉直下，或是資本適足率不足，還要由證交法硬性規定得拿去年的獲利為員工今年加薪，並不合理，他反問：「照這個邏輯，那麼如果公司虧錢，員工是否也應該減薪？」

高層指出，包括員工紅利、獎金這些，企業當然會發給員工，但證交法的加薪條款，強調的是對全體員工的全面加薪，人事費用負擔就會大得多，尤其是金融業這幾年看似全體獲利亮眼，但資源在大小機構之間分配並不平均，有些業者由於資本適足率的要求，帳上現金流還有待加強，現在又多了強制加薪的負擔。

高科技業者則是景氣循環不確定性高，高層指出，現在的榮景不會一直都是如此，往往景氣循環變動劇烈，倘若今年景氣急轉直下，甚至今年公司虧錢，還因為去年獲利得在今年為員工加薪，負擔加重。

關於證交法的「加薪條款」修正案，當初證期局在朝野黨團協商時，即表達不贊成，證期局當時指出，現行的公司法235之1條，就已對企業加薪作出規定，不需要在證交法再疊床架屋。

證期局在16日也出具統計數據指出，近五年來上市公司的稅前淨利成長54%的同時，非主管的全時員工平均薪資成長也有21.3%，已顯示企業愈來愈重視經營成果和員工分享。

對於證交法定出加薪條款之外，目前尚無相應的罰則，證期局也指出，每個上櫃公司都有其個別的發展性、營運規模、產業特性，因此若提出罰則，太強制企業對員工的加薪，也會產生副作用，讓公司不能永續發展，證期局表示，若不夠照顧員工，員工也會被挖角，市場自然會產生良性競爭效應。意謂是否去年獲利今年就非得為員工加薪，主管機關也認為有其營運環境變數的考量，不適合太強制要求。