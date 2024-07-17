快訊

江坤俊捲性騷風波！鄭凱云前同事揭「其實他是不能認錯」內幕

川普遇襲後共和黨全代會維安緊繃 一持槍被捕一遭警擊斃

日本旅遊遇闌尾炎！台人「1原因」被醫院拒收 靠駐大阪辦事處撿回一命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證交法增訂條文規定上市櫃公司於章程內訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。圖/本報資料照片
證交法增訂條文規定上市櫃公司於章程內訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。圖/本報資料照片

立法院昨日三讀通過證交法第14條的「加薪條款」，各產業的上市櫃公司儘管表面不動聲色，但檯面下已炸鍋。一位不具名的金融業高層指出，最大的問題，在於公司賺錢是去年的，但倘若今年景氣急轉直下，或是資本適足率不足，還要由證交法硬性規定得拿去年的獲利為員工今年加薪，並不合理，他反問：「照這個邏輯，那麼如果公司虧錢，員工是否也應該減薪？」

高層指出，包括員工紅利、獎金這些，企業當然會發給員工，但證交法的加薪條款，強調的是對全體員工的全面加薪，人事費用負擔就會大得多，尤其是金融業這幾年看似全體獲利亮眼，但資源在大小機構之間分配並不平均，有些業者由於資本適足率的要求，帳上現金流還有待加強，現在又多了強制加薪的負擔。

高科技業者則是景氣循環不確定性高，高層指出，現在的榮景不會一直都是如此，往往景氣循環變動劇烈，倘若今年景氣急轉直下，甚至今年公司虧錢，還因為去年獲利得在今年為員工加薪，負擔加重。

關於證交法的「加薪條款」修正案，當初證期局在朝野黨團協商時，即表達不贊成，證期局當時指出，現行的公司法235之1條，就已對企業加薪作出規定，不需要在證交法再疊床架屋。

證期局在16日也出具統計數據指出，近五年來上市公司的稅前淨利成長54%的同時，非主管的全時員工平均薪資成長也有21.3%，已顯示企業愈來愈重視經營成果和員工分享。

對於證交法定出加薪條款之外，目前尚無相應的罰則，證期局也指出，每個上櫃公司都有其個別的發展性、營運規模、產業特性，因此若提出罰則，太強制企業對員工的加薪，也會產生副作用，讓公司不能永續發展，證期局表示，若不夠照顧員工，員工也會被挖角，市場自然會產生良性競爭效應。意謂是否去年獲利今年就非得為員工加薪，主管機關也認為有其營運環境變數的考量，不適合太強制要求。

加薪 景氣 資本適足率

延伸閱讀

證交法修正 金管會：良性督促上市櫃調升員工薪資

修正條文三讀通過…上市櫃加薪 證交法明定規則

放寬科技偵查！GPS、M化車追犯人 刑訴法三讀通過了

洗錢防制法修正案三讀通過 傅崐萁、柯建銘熱冷互見

相關新聞

證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

立法院昨日三讀通過證交法第14條的「加薪條款」，各產業的上市櫃公司儘管表面不動聲色，但檯面下已炸鍋。一位不具名的金融業高...

卓榮泰親公布經發會專家名單 劉揚偉、施振榮入列

行政院長卓榮泰17日舉辦媒體茶敘，會中宣布明日召開經濟發展委員會的相關專家學者名單，包括前行政院副院長林信義、宏碁集團創...

月領5萬元人數再增 想當「勞保年金王」有三個必要條件

由於近年消費者物價指數（CPI）年增率大幅攀升，今年5月起，勞保局又調高8個年度開始領勞保老年年金勞工的年金金額，調幅最高達7.59%，高達85萬名退休勞工受惠。經此調整，月領勞保年金超過5萬元人數一舉增加為五人，其中包括原本的「勞保年金王」不但繼續蟬連寶座，且請領金額從5萬2035元，大幅增加到5萬4902元，邁向55K，讓其他人望塵莫及。到底月領5萬元必備條件為何？如何讓自己未來勞保年金可以往4、5萬元邁進？

電價審議會 專家民團至少半數

立法院會昨三讀通過電業法部分條文修正案，電價審議委員會如欲調整電價或費率，應邀集學者專家、相關民間團體等召開審議會，學者...

修正條文三讀通過…上市櫃加薪 證交法明定規則

立法院昨（16）日三讀通過《證券交易法》修法，未來上市櫃公司應於章程明定以年度盈餘提撥一定比率為基層員工加薪或分派酬勞，...

停電次數激增五成！撐不過暴雨、地震 台灣老弱電網怎麼救？

停跳電成新常態？台電一度已改善的配電事故，在403花蓮大地震後，發生次數比去年同期暴增。哪些地區最容易停電？天災不會消失，台灣電力系統如何提升韌性？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。