卓榮泰親公布經發會專家名單 劉揚偉、施振榮入列

行政院長卓榮泰17日舉辦媒體茶敘，會中宣布明日召開經濟發展委員會的相關專家學者名單，包括前行政院副院長林信義、宏碁集團創辦人施振榮、中研院士朱敬一、鴻海董事長劉揚偉、財信傳媒董事長謝金河、台大社會系教授陳東升、台新金控董事長吳東亮、台灣大哥大總經理林之晨、商總理事長許舒博、中小企業總會理事長李育家。

卓榮泰指出，明日將要召開經濟發展委員會，將鎖定「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大主軸，盼讓台灣齊步向前走。在「創新經濟」方面，政府將透過創新金融方式，設計許多全新、多元的投資管道，讓人民有更多投資機會，以及更安全的投資保障，使台灣進一步朝「亞洲資產管理中心」目標邁進，同時也促使在座所有台商朋友深耕的所在國，與台灣進行更密切的經濟往來活動，甚至是金融產業間的創新與合作。

卓榮泰也強調，會議中也會找來所有部會來一起召開，並在會議中凝聚出相關政策，經濟發展委員會是跟賴總統討論過程中取得的想法，政院需要更迅速的應變，也須落實賴總統的國家希望工程政策，也希望能在經發會中讓各部會首長的想法成為具體機制。