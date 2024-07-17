北水分署攜手台積電 自然碳匯註冊添1例

自然碳匯註冊案再添1例獲審通過，水利署北水分署提出於石門水庫北苑植樹自然碳匯專案，經環境部審查通過；值得一提的是，此案與台積電合作，但最後碳權100%歸北水分署所有。

環境部日前審查通過2件自願減量額度註冊申請案，包含經濟部水利署北區水資源分署「石門水庫北苑園區植樹計畫」、彰化商業銀行股份有限公司「彰銀西松分行汰換高效率照明設備」自願減量專案。

環境部氣候變遷署減量交易組長蘇意筠告訴中央社記者，北水分署一案較特別的地方在於與台積電合作，按計畫書內容，計畫期間30年，台積電除了協助出資外，也會進行第1年植樹養護工程，後續29年則回歸北水分署負責；最後的碳權100%為北水分署所有。

根據資料，「石門水庫北苑園區植樹計畫碳匯抵換專案」是北水分署與台灣積體電路製造股份有限公司「台積電植樹薪傳計畫」合作執行。此案也是「溫室氣體自願減量專案管理辦法」上路以來，公私部門合力提出自然碳匯專案註冊、獲審通過的首例。

本土首宗自然碳匯註冊申請案同樣來自於水利署，是第四河川分署的「東埔蚋溪綠美化場地植樹計畫（2022）自願減量專案」；北水分署的「石門水庫植樹計畫」為第2件審查通過的自然碳匯註冊申請案。

根據環境部資料，東埔蚋溪計畫造林面積約2.25公頃，預計30年可取得減碳額度約605公噸；北苑園區屬於小規模計畫，面積約1.7公頃、植樹約400株，預估30年可獲得碳匯約89公噸。