承諾竹科廠商…卓揆：能源政策 穩供電優先

經濟日報／ 記者李珣瑛林政鋒／新竹、高雄報導
行政院長卓榮泰。記者江良誠／攝影
行政院長卓榮泰。記者江良誠／攝影

行政院院長卓榮泰昨（16）日出席竹科管理局新任局長交接致詞時並向竹科廠商保證，能源政策一定以安全穩定供電最為優先，讓民生及產業都無疑慮。他強調，這不僅是政府對人民的承諾，也是台灣對世界的承諾。

國科會新竹、台南兩大科學園區管理局昨日舉辦新任局長交接典禮，卓揆受邀出席竹科盛會，見證原竹科管理局長王永壯屆齡退休，交棒新任局長陳宗權。

另外，南科管理局局長蘇振綱升任國科會常務副主委，副局長鄭秀絨升任局長、是首位女性園區管理局局長，昨交接，國科會主委吳誠文監交。

除了能源政策，卓揆亦指出，園區未來還有更長遠工作要做，期盼要保持老牌科學園區的金字招牌，也要不斷創新，才不會讓後來者迎頭趕上，永遠保持領先地位。就像台灣在全球供應鏈也是要一直保持關鍵性的領先地位，方能在未來經濟發展中走出一條可以發展的路。

國科會主委吳誠文表示，台灣的科學園區從竹科起步，未來對科學園區的要求及期許，不只是注重高科技產業，也要利用科技協助全民健康及各行各業的均衡發展，更要讓科學園區變成適合居住的地方，達到產業及區域的均衡發展。

另外，南科管理局原副局長鄭秀絨，成為南科管理局首位女局長。主持交接典禮的國科會主委吳誠文指出，南科近幾年隨著半導體產業蓬勃發展，不僅創造國家經濟成長動能，更往北嘉義、南到屏東，擴大發展，配合賴總統所提出「均衡台灣」的施政願景，南科要把科技產業實力推向各行各業，配合AI議題、打造自主產業，並快速建立自己應用服務端的系統。

吳誠文說，後續進一步將結合成大醫院、奇美醫院及周遭鄰近醫療院所，發展大健康產業，且期許南科也能逐步開發自己的AI系統。

AI 成大醫院 竹科

延伸閱讀

旺宏對台灣半導體業貢獻良多 卓揆按讚

竹科管理局局長今交接 原國科會常務副主委陳宗權接任

竹科管理局新局長陳宗權就任 提三大期許

陳宗權上任竹科管理局局長 陳淑珠獲二等科技專業獎章

相關新聞

停電次數激增五成！撐不過暴雨、地震 台灣老弱電網怎麼救？

停跳電成新常態？台電一度已改善的配電事故，在403花蓮大地震後，發生次數比去年同期暴增。哪些地區最容易停電？天災不會消失，台灣電力系統如何提升韌性？

修正條文三讀通過…上市櫃加薪 證交法明定規則

立法院昨（16）日三讀通過《證券交易法》修法，未來上市櫃公司應於章程明定以年度盈餘提撥一定比率為基層員工加薪或分派酬勞，...

月領5萬元人數再增 想當「勞保年金王」有三個必要條件

由於近年消費者物價指數（CPI）年增率大幅攀升，今年5月起，勞保局又調高8個年度開始領勞保老年年金勞工的年金金額，調幅最高達7.59%，高達85萬名退休勞工受惠。經此調整，月領勞保年金超過5萬元人數一舉增加為五人，其中包括原本的「勞保年金王」不但繼續蟬連寶座，且請領金額從5萬2035元，大幅增加到5萬4902元，邁向55K，讓其他人望塵莫及。到底月領5萬元必備條件為何？如何讓自己未來勞保年金可以往4、5萬元邁進？

電價審議會 專家民團至少半數

立法院會昨三讀通過電業法部分條文修正案，電價審議委員會如欲調整電價或費率，應邀集學者專家、相關民間團體等召開審議會，學者...

立院趕進度 法案大清倉

立法院本會期昨（16）日最後一天，立法院長韓國瑜密集主持朝野協商，力拚法案大清倉。

承諾竹科廠商…卓揆：能源政策 穩供電優先

行政院院長卓榮泰昨（16）日出席竹科管理局新任局長交接致詞時並向竹科廠商保證，能源政策一定以安全穩定供電最為優先，讓民生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。