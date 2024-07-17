承諾竹科廠商…卓揆：能源政策 穩供電優先

行政院院長卓榮泰昨（16）日出席竹科管理局新任局長交接致詞時並向竹科廠商保證，能源政策一定以安全穩定供電最為優先，讓民生及產業都無疑慮。他強調，這不僅是政府對人民的承諾，也是台灣對世界的承諾。

國科會新竹、台南兩大科學園區管理局昨日舉辦新任局長交接典禮，卓揆受邀出席竹科盛會，見證原竹科管理局長王永壯屆齡退休，交棒新任局長陳宗權。

另外，南科管理局局長蘇振綱升任國科會常務副主委，副局長鄭秀絨升任局長、是首位女性園區管理局局長，昨交接，國科會主委吳誠文監交。

除了能源政策，卓揆亦指出，園區未來還有更長遠工作要做，期盼要保持老牌科學園區的金字招牌，也要不斷創新，才不會讓後來者迎頭趕上，永遠保持領先地位。就像台灣在全球供應鏈也是要一直保持關鍵性的領先地位，方能在未來經濟發展中走出一條可以發展的路。

國科會主委吳誠文表示，台灣的科學園區從竹科起步，未來對科學園區的要求及期許，不只是注重高科技產業，也要利用科技協助全民健康及各行各業的均衡發展，更要讓科學園區變成適合居住的地方，達到產業及區域的均衡發展。

另外，南科管理局原副局長鄭秀絨，成為南科管理局首位女局長。主持交接典禮的國科會主委吳誠文指出，南科近幾年隨著半導體產業蓬勃發展，不僅創造國家經濟成長動能，更往北嘉義、南到屏東，擴大發展，配合賴總統所提出「均衡台灣」的施政願景，南科要把科技產業實力推向各行各業，配合AI議題、打造自主產業，並快速建立自己應用服務端的系統。

吳誠文說，後續進一步將結合成大醫院、奇美醫院及周遭鄰近醫療院所，發展大健康產業，且期許南科也能逐步開發自己的AI系統。