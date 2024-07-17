立院趕進度 法案大清倉

立法院本會期昨（16）日最後一天，立法院長韓國瑜密集主持朝野協商，力拚法案大清倉。

國民黨昨日在朝野協商時也退讓，同意「403震災重建條例」草案、「花東快速公路建設特別條例」草案改以主決議取代修法；另外藍營力推「健保法」強制將健保點值入法規定，也改以主決議方式通過，要求衛福部明年6月30日前要達到平均點值達1點0.95元。

昨日下午朝野則針對爭議法案進行表決大戰，其中「NCC組織法」修正案在國民黨團以人數優勢、民眾黨未投票的狀況下，以贊成者52票比反對51票闖關通過，刪除NCC萬年委員條款，改為NCC委員任期四年，任滿得連任一次，已連任者不能再連任。

此外，原本預料上演表決大戰的「電業法」則因朝野達成共識，最後完成三讀。

另外，立法院昨還通過多個決議，包括藍白聯手通過「邀請總統進行國情報告」案，還有解除赴陸觀光禁令等，不過立法院公決案僅對政府部門建議性質，並無實質效力。

（記者王千豪、唐筱恬、張睿廷、余弦妙）