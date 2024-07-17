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電價審議會 專家民團至少半數

聯合報／ 記者屈彥辰陳儷方／台北報導

立法院會昨三讀通過電業法部分條文修正案，電價審議委員會如欲調整電價或費率，應邀集學者專家、相關民間團體等召開審議會，學者專家及民團代表比率不可少於二分之一。經濟部對此表示樂見，並感謝立院支持。

國民黨立法院黨團提案修正電業法第四十九條，要求未來電價調漲一個月內須送國會審議後實施。歷經數次黨團協商終達共識，藍綠白共提修正動議，針對中央主管機關辦理電價、收費費率及其他相關事項的審議及核定時，由「得」改為「應」邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。

修正案也提到，審議會的學者專家及相關民間團體代表不得少於二分之一；目前審議會委員的政府機關代表有九名，工商及消費者團體代表三名，專家學者代表五名，政府機關代表過半數。

立法院 電價 電業法

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