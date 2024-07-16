竹科管理局長交接 卓揆盼維持產業供應鏈關鍵領先地位

行政院長卓榮泰16日出席新竹科學園區管理局長交接典禮，肯定局長王永壯八年任內成績斐然，將竹科打造成為舉世矚目的典範，並期許新任局長陳宗權率領竹科管理局同仁，持續擦亮新竹科學園區的金字招牌，不斷創新，在全球產業供應鏈上保持關鍵領先地位，為台灣未來經濟發展開闢一條屬於自己的道路。中央也會與地方政府、所有廠商共同攜手投入創新研究，為台灣下一波經濟改革與發展再創高峰。

卓榮泰表示，國家科學及技術委員會主委吳誠文同意其重要副手副主委陳宗權，接任新竹科學園區管理局局長一職，顯見吳誠文對於竹科管理業務的重視，同時也對陳宗權在接任新職後，有相當大的期許。卓榮泰說，政府的施政具有延續性，因此今日交接儀式不是一個結束，而是一個延續，尤其科技不斷進步，期盼未來陳局長能承擔重責大任，為人民、產業及全世界帶來更多科技發展。

卓榮泰也感謝即將退休的王永壯願意繼續留在竹科園區服務，王永壯擔任竹科管理局局長八年任內，竹科不僅創下2023年營業額高達1兆4,200多億元的歷史紀錄，更有逾600家廠商進駐，近17萬名從業人員，成為舉世矚目的焦點。他要感謝所有在竹科園區夜以繼日不斷努力的同仁，以及所有進駐廠商不斷創新研發，帶領國內產業及全球科技產業持續進步。卓強調，正因有竹科這個老牌科學園區作為典範，政府才得以複製其成功模式，持續向外擴散，從新竹生物醫學園區、竹南科學園區、銅鑼科學園區、宜蘭科學園區，再到中部科學園區、南部科學園區等，逐步將台灣打造成為一座科技島。

卓榮泰指出，1980年代台灣不僅對外面臨外交困境，對內亦掀起街頭運動與民主改革運動的浪潮，在此局勢下，時任行政院長孫運璿展現魄力，再加上一群科學家、經濟學家及政治家洞悉國家未來的發展需要，展現長遠眼光，努力在人才、資金與土地等各方面突破萬難，終於促成竹科園區在1980年12月15日正式成立。他強調，竹科的成立，印證民主浪潮與經濟發展可以同步並行，他也深信在賴清德總統領導下，行政院團隊定能與地方政府、所有廠商共同攜手投入創新研究，為台灣下一波經濟改革與發展再創高峰。

卓榮泰表示，行政院「經濟發展委員會」將於7月18日召開首場會議，聚焦「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大主軸，並邀集各領域專家學者與會，共同探討台灣現階段在資金、人才、產業及世代正義等問題的對策，至盼延續前人立下的典範，一起為台灣未來經濟發展注入更多強心劑。此外，針對產業界共同關心穩定供電議題，卓強調，政府能源政策一定是以保障安全穩定供電為最優先的價值目標，不會讓民生和產業用電產生任何疑慮，這是政府對人民的承諾，也是臺灣對世界的承諾，行政團隊會勇敢肩負起此一責任。

卓榮泰強調，過去8年在全國人民共同努力下，我國平均經濟成長率高達3.15%，居亞洲四小龍之首；2024年經濟成長率更預估達3.94%，這也反映出所有國人共同辛勤努力的成果，因此他已於4日行政院會宣布2025年將合理調升全國軍公教薪資待遇，也期盼產業界將經濟成長果實與所有勞工朋友們共享。他始終秉持一項信念：「經濟發展固然是國家繁榮的指標，但公平分配才是文明政府的象徵」，而國科會吳主委也曾說「不僅要照顧高科技業，也要照顧中小微企業」，這就是「均衡台灣」理念的實踐，至盼大家共同攜手合作，一起邁向更科技、更文明及更公平的臺灣。

卓榮泰也期勉新竹科學園區能夠繼續擦亮金字招牌，不斷創新，在全球產業供應鏈上保持關鍵領先地位，為台灣未來經濟發展開闢一條屬於自己的道路。中央也會與地方政府通力合作，為科學園區挹注更多助力，從政策面幫助產業界保持高度的領先力，以及對世界的影響力，為國家再創佳績。