快訊

又是小動物？苗栗280戶停電居民喊苦 「牠」尾巴燒焦躺電桿下

整理包／小孩何時開學、休業式？2024年中小學行事曆 學期重要日程一表掌握

立院通過決議邀賴清德國情報告 總統府打槍：在「這事」有結果前不宜行動

景氣報喜！製造業訂單回穩 無薪假人數減至3千人以下

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照
勞動部。圖／聯合報系資料照

勞動部16日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有228家，3,861人實施無薪假，人數續創近三年新低，較上期減少44家、824人。主要是製造業隨景氣回溫、訂單回穩，計有51家、約913人停止實施無薪假。

統計指出，現製造業有130家、2,973人實施無薪假，人數減至3,000人以下，較上期減少51家、913人。

四大製造業中，和上期相較，實施無薪假家數和人數皆呈減少之勢，以金屬機電業減少545人最多，資訊電子業減少277人，化工及民生工業則分別減少51人及40人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，製造業景氣回溫，有兩家自行車零組件業者，分別停止實施約240、170多人；電子零組件業中也有2家、分別停止100多人；停止實施的原因都是訂單回穩。

黃維琛表示，其他如化學工業、民生工業，都有一些小型業者停止實施；與製造業相關的批發及零售業也連帶回溫，部分廠家跟著停止實施無薪假。

內需產業無薪假情勢大致穩定，惟在花蓮地區仍然有較明顯的增加，這期單花蓮縣就新增減班休息19家、計173人，諸如運輸及倉儲業中的遊覽車，住宿及餐飲業也有多家實施，出版影音、文創產業等都受到影響。

黃維琛指出，這期有1家花蓮旅宿業停止實施約100多人，主要是因應暑期人潮回流；目前勞動部仍有持續就花蓮地區提出就業及輔導專案，協助花蓮振興。

無薪假 製造業

延伸閱讀

擴大退休再就業適用對象 勞動部籲善用壯世代人力

暑假工讀旺季到 勞動部啟動專案勞檢至少1800場

花蓮0403震央位移？ 氣象署：更新統計定位調整

0403災後重建、花東快剩主決議 傅崐萁自稱：寫下歷史

相關新聞

去年出口對岸貨品標示不正確 關務署：有194件

財政部關務署表示，出口貨物應依據經濟部主管法規貿易法及貨品輸出管理辦法規定正確標示產地。若確實是在台灣生產，貨品本身、內...

景氣報喜！製造業訂單回穩 無薪假人數減至3千人以下

勞動部16日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有228家，3,861人實施無薪假，人數續創近三年新低，較上期減少44家...

影／竹科管理局舉辦交接典禮 卓揆向廠商承諾：安全穩定供電為優先

國科會新竹科學園區管理局16日舉辦卸、新任局長交接及布達典禮，行政院院長卓榮泰亦出席見證，他致詞時並向竹科廠商保證，能源...

上市櫃公司盈餘要分員工 KPMG：保障年輕員工

證交法修法規定上市、上櫃公司「應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞」，KPMG稅務部執業會計師...

大亞集團完成39.2億元聯貸 打造台中首個輸電級長效型儲能案場

大亞集團今日與永豐銀行、台新銀行、凱基銀行、高雄銀行、安泰銀行、國際票券金融公司、中華票券金融公司、上海商業儲蓄銀行共8...

電業法修正案三讀 電價審議會民間比例不可少於2分之1

今年電價調漲已引發民怨，立法院會今三讀通過「電業法部分條文修正案」，電價審議委員會如欲調整電價或費率，須邀集學者專家、相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。