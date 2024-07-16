影／竹科管理局舉辦交接典禮 卓揆向廠商承諾：安全穩定供電為優先

國科會新竹科學園區管理局16日舉辦卸、新任局長交接及布達典禮，行政院院長卓榮泰亦出席見證，他致詞時並向竹科廠商保證，能源政策一定以安全穩定供電最為優先，讓民生及產業都無疑慮。他強調，這不僅是政府對人民的承諾，也是台灣對世界的承諾。

除了能源政策，卓揆亦指出，園區未來還有更長遠工作要做，期盼要保持老牌科學園區的金字招牌，也要不斷創新，才不會讓後來者迎頭趕上，永遠保持領先地位。就像台灣在全球供應鏈也是要一直保持關鍵性的領先地位，方能在未來經濟發展中走出一條我們可以發展的路。

新任竹科管理局局長陳宗權今天在交接典禮致詞指出，他將在竹科輝煌的成績基礎上，持續推動寶山擴大區的開發為半導體先進製程建構完善環境；興建竹科X基地第二、第三大樓，以及生醫園區的第四生技大樓等，為五大信賴產業打下更好的基建設。並配合行政院政策多方引進新創事業，來永續持竹科的競爭力。