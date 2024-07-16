卓揆：將啟動「大投資台灣」計畫 再創我經濟繁榮發展

行政院長卓榮泰16日指出，除現有「投資台灣三大方案」外，政府將啟動「大投資台灣」計畫，吸引全世界對台灣充滿信心的朋友們，將人才與資金紛紛投入政府引領的戰略目標上，再創台灣經濟繁榮發展。卓院長強調，政府的責任，就是提供安全的制度、穩定的能源政策，以及投資發展的機會。

卓榮泰今日出席「亞洲台灣商會聯合總會第31屆第3次理監事聯席會議閉幕典禮」時表示，亞洲台灣商會聯合總會持續拓展版圖，韓國已正式成為會員國，另印度及阿拉伯聯合大公國成為觀察會員國，為台灣結交許多世界各國的好朋友。卓強調，「台商是台灣的成功之母」，大家在外打拚，為台灣開拓經貿市場，讓台灣可以走出去，並持續支持與關心台灣發展，他要代表賴總統向大家致上最誠摯的敬意。並強調，政府一定不會讓台商朋友在海外孤立無援，在政策上會持續給予大家支持，只要台商有實力，台灣就會更有實力

卓榮泰提到，2024年3月總會長許玉林組團回國訪問期間，團員們對台灣經濟發展提出許多寶貴意見，包括建議政府應提供僑外生更多照顧機會，精進政府「育才、留才、攬才」策略；在關稅平等原則下，建議重新檢討我國關稅制度；以及政府應為人民及產業界制定穩定安全供電的能源政策，以吸引更多海外資金回台投資等。

卓榮泰說，針對以上建議，政府除已縝密思考，亦已提出具體作為，內閣團隊有能力，也有信心，將接續過去八年堅實的執政基礎，進一步提出更多福國利民的政策，讓全體國人和全世界產業都對台灣充滿信心。

卓榮泰提到，過去八年來，台灣面臨地緣政治與COVID-19疫情等挑戰，但在前總統蔡英文帶領下，已為台灣打下相當厚實的基礎，台灣過去八年的平均經濟成長率達3.15%，為亞洲四小龍之首，而今年經濟成長率更預估達3.94%，這也反映出所有國人共同辛勤努力的成果，因此經由縝密計算後，他已於7月4日行政院會上宣布2025年將合理調升全國軍公教薪資待遇，希望由政府帶頭起示範作用，帶動民間加薪，讓經濟成長的果實能與所有民間企業員工和勞工朋友一同分享。

卓榮泰進一步指出，行政院將於本周四（7月18日）召開「經濟發展委員會」，並鎖定「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大主軸，盼讓台灣齊步向前走。在「創新經濟」方面，政府將透過創新金融方式，設計許多全新、多元的投資管道，讓人民有更多投資機會，以及更安全的投資保障，使台灣進一步朝「亞洲資產管理中心」目標邁進，同時也促使在座所有台商朋友深耕的所在國，與台灣進行更密切的經濟往來活動，甚至是金融產業間的創新與合作。

此外，卓榮泰表示，除現有「投資台灣三大方案」外，政府將啟動「大投資台灣」計畫，吸引全世界對台灣充滿信心的朋友們，將人才與資金紛紛投入政府引領的戰略目標上，再創台灣經濟繁榮發展。卓院長強調，政府的責任，就是提供安全的制度、穩定的能源政策，以及投資發展的機會。

談及人才議題，卓院長指出，國內人才相當豐富，但全世界已進入搶人力、搶人才的時代，臺灣不能獨漏於後。因此，國家發展委員會現正橫向整合教育部、經濟部等部會資源，將研擬更多政策和誘因，吸引更多海外僑外生來臺，並達到留才久用的目標，為國內產業提供更多助力，即使他們未來返回僑居地，也能為當地國產業做更多貢獻，並促進雙邊產業的橫向聯繫與關係發展。

卓榮泰強調，他始終相信「經濟發展固然是國家進步的象徵，但公平分配才是一個文明國家真正的指標」，台灣身為一個民主成熟的國家，應持續朝文明國家的方向邁進，因此經濟發展委員會在「包容成長」議題方面，將兼顧世代正義，並積極弭平貧富差距。

卓榮泰表示，政府「該做的、可以做的、必須做的」工作相當多，行政團隊會逐一落實賴總統提出的政見，並前往第一線去發現問題、解決問題，實現人民的託付。他說，賴總統希望打造台灣成為「經濟日不落國」，而全世界有陽光照耀之處，就有台商在默默耕耘打拚，希望大家返回僑居國後，將台灣民主與經濟發展的成功經驗帶向國際，同時也期勉亞洲台灣商會聯合總會新任總會長林凱民及監事長吳國本，率領所有台商朋友們持續努力打拚，為台灣開拓一條康莊大道，讓台灣走向世界，實現賴總統所說：「讓國人健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣」理念。