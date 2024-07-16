債市買超力道進一步擴大 法人：美降息路徑更明朗、有利延續多頭行情

過去一周各大債市ETF皆獲資金淨流入且買超力道擴大，整體固定收益型ETF淨流入133.8億美元，主要以美國獲97.7億美元淨流入所挹注，歐洲與亞洲也分別獲6.7億、1.2億美元淨流入。就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得85.7億美元淨流入，非投資級債ETF也獲11.7億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，考量美國經濟強韌，而且財政赤字累積需要大量發債因應，未免承擔太長天期利率風險，團隊維持看好偏短天期的高品質企業債，因其仍能提供相對較高且安全的殖利率收益，只是目前利差無法提供景氣若下行或金融市場意外震盪時太多的緩衝保護，此外非投資級公司債於高資金成本壓力下的贏家與輸家獲利表現將持續分歧，因此需要嚴選持債。

富蘭克林證券投顧表示，著眼美國通膨及降息路徑更加明朗，有利債市延續多頭行情，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益並卡位聯準會降息行情。

安聯投信指出，考量政策逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，但考量政策步調仍具有不確定性，可以複合資產作為核心部位掌握收益，以短年期債抗波動，搭配複合債把握息收和資本利得機會。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，在基本情境假設下，預估美國經濟可望維持穩健成長。正面因子包含健康的勞動市場、穩定的消費力道、政府支出持續支持美國經濟、家計財富增加、製造業趨穩，升息尾聲、今明兩年企業獲利預期轉佳等。負面因子則為通膨壓力、貨幣政策偏緊、殖利率曲線倒掛、儲蓄下降、地緣政治風險等。

就非投資等級債而言，平均收益率仍具吸引力，下檔保護優於股票。整體再融資風險低，發債公司也持續致力於降低債務比重，因此整體信用體質仍佳。評估今年違約率大幅攀升機率較低，可望維持相對低點。就價值面而言，折價及較高的利息收入都有助提高資本利得空間與抵禦波動性的能力。