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大亞集團完成39.2億元聯貸 打造台中首個輸電級長效型儲能案場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大亞集團沈尚弘董事長出席旗下智璞儲能科技台中龍井案場聯貸授信記者會，此次聯貸案資金39.2億元將用於建設台中市首個輸電級E-dReg 100MW儲能案場。圖/大亞提供
大亞集團沈尚弘董事長出席旗下智璞儲能科技台中龍井案場聯貸授信記者會，此次聯貸案資金39.2億元將用於建設台中市首個輸電級E-dReg 100MW儲能案場。圖/大亞提供

大亞集團今日與永豐銀行、台新銀行、凱基銀行、高雄銀行、安泰銀行、國際票券金融公司、中華票券金融公司、上海商業儲蓄銀行共8家銀行簽約，完成新台幣39.2億元聯合授信案。此次聯貸案的資金將用於建設台中市首個輸電級長效型（E-dReg ）100MW（百萬瓦）儲能案場，是大亞集團從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理的能源鏈布局中儲能環節的延伸。

該儲能案場預計未來每日將能提供20萬度的儲電量，有效提升中部地區電力供應能力，助力區域能源轉型。

大亞集團董事長沈尚弘表示，隨著工商業用電需求增加，台電時常仰賴跨區運送，但長途傳輸容易造成電力耗損與供電成本增加。為提高中部地區供電穩定性，大亞集團旗下智璞儲能科技於台中市龍井關連工業區，打造裝置容量100MW的增強型動態調頻備轉(E-dReg)案場，未來每日儲電量將達20萬度，約等同於每天供應2萬戶家庭用電。儲能系統也兼具瞬時調頻及儲存餘電的功能，在發電高峰期儲存電力並於離峰用電時釋放能源，運用電能時間移轉補強用電需求，減緩電網波動，進一步增加電網穩定度，預計明年第2季可於台電交易平台上線。

沈尚弘表示，智璞龍井儲能案場的儲能系統電池配比達100MW/399MWH（1:4），提供最高的執行服務寬裕度和最大服務率，以滿足多樣用電與電力調度需求；安全規格更符合內政部消防署「提升儲能系統消防安全管理指引」、經濟部「併網型儲能系統設置區域及設置安全規範」及經濟部標檢局「電池儲能系統專案驗證」等安全規定，以確保系統運作安全無虞，以及環境突發狀況的能源使用安全。

台中市政府積極推動能源使用計畫，領先全台針對設備安全性、土地管理法規及地方民意訂定「儲能系統審查要點」，智璞儲能在台中建設裝置容量100MW的大型儲能系統，不但順利通過儲能系統審查要點，同時獲得以永豐銀行為首的8家銀行團聯貸授信。

上海商業儲蓄銀行 凱基銀行 永豐銀行

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