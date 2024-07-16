大亞集團完成39.2億元聯貸 打造台中首個輸電級長效型儲能案場

大亞集團今日與永豐銀行、台新銀行、凱基銀行、高雄銀行、安泰銀行、國際票券金融公司、中華票券金融公司、上海商業儲蓄銀行共8家銀行簽約，完成新台幣39.2億元聯合授信案。此次聯貸案的資金將用於建設台中市首個輸電級長效型（E-dReg ）100MW（百萬瓦）儲能案場，是大亞集團從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理的能源鏈布局中儲能環節的延伸。

該儲能案場預計未來每日將能提供20萬度的儲電量，有效提升中部地區電力供應能力，助力區域能源轉型。

大亞集團董事長沈尚弘表示，隨著工商業用電需求增加，台電時常仰賴跨區運送，但長途傳輸容易造成電力耗損與供電成本增加。為提高中部地區供電穩定性，大亞集團旗下智璞儲能科技於台中市龍井關連工業區，打造裝置容量100MW的增強型動態調頻備轉(E-dReg)案場，未來每日儲電量將達20萬度，約等同於每天供應2萬戶家庭用電。儲能系統也兼具瞬時調頻及儲存餘電的功能，在發電高峰期儲存電力並於離峰用電時釋放能源，運用電能時間移轉補強用電需求，減緩電網波動，進一步增加電網穩定度，預計明年第2季可於台電交易平台上線。

沈尚弘表示，智璞龍井儲能案場的儲能系統電池配比達100MW/399MWH（1:4），提供最高的執行服務寬裕度和最大服務率，以滿足多樣用電與電力調度需求；安全規格更符合內政部消防署「提升儲能系統消防安全管理指引」、經濟部「併網型儲能系統設置區域及設置安全規範」及經濟部標檢局「電池儲能系統專案驗證」等安全規定，以確保系統運作安全無虞，以及環境突發狀況的能源使用安全。

台中市政府積極推動能源使用計畫，領先全台針對設備安全性、土地管理法規及地方民意訂定「儲能系統審查要點」，智璞儲能在台中建設裝置容量100MW的大型儲能系統，不但順利通過儲能系統審查要點，同時獲得以永豐銀行為首的8家銀行團聯貸授信。