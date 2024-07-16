竹科管理局新局長陳宗權就任 提三大期許

國科會新竹科學園區管理局今（16）日舉行新舊任局長交接典禮，負責監交的國科會主委吳誠文表示，竹科現今已成世界半導體重心、全球 競相爭取合作焦點，期許這次人事調整，持續強化台灣高科技堅實力量，加速各行各業創新應用，進一步達到「均衡臺灣」目標。

這次新舊局長交接也罕見邀請行政行政院院長卓榮泰與會觀禮，卓榮泰在致詞時表示，行政院已決定在本月18日日首次召開「經濟發展委員會」，並設定「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大工作重點，卓榮泰並向與會的科技業者保證將會「安全穩定供電」。

新任局局長陳宗權在致詞時也提出三大期許，首先將立基在現有的高科技群聚優勢，繼續強化產業鏈，與高科技廠商緊密合作，保持在全球領先地位；其次是繼紛作為政府和產業間連接平台，發揮政府施政效能，積極引進新興產業， 持續提升產業競爭力；第三將科學園區成果，擴 散到區外，讓整個台灣都好，達到產業均衡目標。

竹科管理局局長原任王永壯局長屆齡退休，但他將於10月1日接任台灣科學園區同業公會祕書長，繼續為科技廠商服務。今日的交接典禮並特別安排頒發二等科技專業獎章予同日屆齡退休的陳淑珠副局長，表彰其服務竹科管理局42年期間，對於科學園區發展的卓越貢獻。

卸任的王永壯指出，竹科廠商持續創新不墜，正是讓臺灣贏得產業先機的重要關鍵，也感謝竹科管理局全體同仁的支持與信任，在其八年任期內齊力打造生醫聚落成形、克服百年大旱危機、確保半導體先進製程根留台灣等，圓滿達成各項任務，見證竹科再創高峰。

吳誠文表示，台灣的科學園區從竹科起步，在王永壯的8年任內，業績迭創新高，目前竹科產值已達1.42兆元，區內廠商家數600多家，從業人口約17萬人，更是全球矚目焦點。