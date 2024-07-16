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中部首宗大型儲能聯貸登場 永豐攜大亞打造100 MW案場

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

響應政府2050年淨零目標，永豐銀行16日統籌主辦中部首宗大型儲能裝置聯貸案，與大亞集團子公司－智璞儲能簽訂39.2億元聯合授信合約，永豐擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，攜手7家金融同業共同參與，此案預計2025年併網，單日儲存電量達20萬度，約當2萬家庭戶單日用量。

調節尖峰供電，儲能強化電網韌性。為強化電網韌性、穩定能源供應，政府設定電網端與發電端的儲能目標將於2030年擴大至5,500 MW；永豐銀行表示，2023年即與大亞集團（1609）合作全台最大「光儲合一」案場，本次則建置中部最大100MW E-dReg（複合型儲能）案場，可平衡尖、離峰用電量，扮演穩定電網運作的關鍵，同時活化土地利用、帶動地方經濟發展。

多元綠色金融，力拓新興再生能源。除儲能裝置融資持續成長外，永豐銀行表示，旗下太陽光電融資餘額維持業界第一，同時積極布局陸域風電、地熱或小水力等新興再生能源融資，攜手企業逐步邁向2050年再生能源占比最高達70%的政策目標。同時，為提升綠電交易安全，永豐銀行推出信託服務、積極促進交易效率，展現推動能源轉型的具體成果。

再生能源 太陽光電 永豐銀行

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