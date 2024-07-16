大亞打造台中首個E-dReg 100MW儲能案場與8大銀行簽署39.2億聯貸案

8家銀行齊挺新能源聯貸案。大亞集團（1609）16日與銀行簽約39.2億元聯合授信案，資金將用於建設台中市首個輸電級E-dReg 100MW儲能案場，預計未來每日將能提供20萬度的儲電量，有效提升中部地區電力供應能力，助力區域能源轉型。

大亞集團今日與永豐銀行、台新銀行、凱基銀行、高雄銀行、安泰銀行、國際票券金融公司、中華票券金融公司、上海商業儲蓄銀行共8家銀行正式簽約，完成39.2億元聯合授信案。

隨著工商業用電需求增加，台灣電力時常仰賴跨區運送，然而長途傳輸容易造成電力耗損與供電成本增加，為提高中部地區供電穩定性，大亞集團旗下智璞儲能科技於台中市龍井關連工業區，打造裝置容量100MW的增強型動態調頻備轉（E-dReg）案場，未來每日儲電量將達20萬度，約等同於供應2萬戶一日家庭用電。

大亞指出，儲能系統兼具瞬時調頻及儲存餘電的功能，在發電高峰期儲存電力並於離峰用電時釋放能源，運用電能時間移轉補強用電需求，減緩電網波動，進一步增加電網穩定度，預計2025年第2季可於台電交易平台上線。

大亞指出，智璞龍井儲能案場的儲能系統電池配比達100MW/399MWH（1:4），提供最高的執行服務寬裕度和最大服務率，以滿足多樣用電與電力調度需求；安全規格更符合內政部消防署「提升儲能系統消防安全管理指引」、經濟部「併網型儲能系統設置區域及設置安全規範」及經濟部標檢局「電池儲能系統專案驗證」等安全規定，以確保系統運作安全無虞，以及環境突發狀況的能源使用安全。

大亞集團董事長沈尚弘表示，很榮幸獲得台中市政府與銀行團體的信任與支持，大亞集團秉持初心持續成為台灣推廣能源轉型與經濟發展穩定的力量，由企業、政府、金融界聯手為台中市的供電安全穩定盡一份心力，促進地方經濟發展。