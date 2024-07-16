快訊

傳施明德長女施雪蕙離世 兒曝陳水扁不只捐百萬換肺：曾贊助百萬選立委

女店員噁吐口水、抓珍珠加料！可不可怒告店家、員工：已聯繫當事消費者

死者全是越南人！泰國曼谷飯店驚傳6人遭毒殺身亡 總理賽塔下令徹查

布局綠碳 水利署完成首例造林碳匯專案註冊

中央社／ 台北16日電

環境部「溫室氣體造林與植林碳匯專案項目」以種樹換得碳權，有綠碳之稱。經濟部水利署今天表示，「東埔蚋溪綠美化場地植樹」專案日前已經環境部審查通過，為國內首例完成註冊，可望鼓勵更多企業與單位參與。

水利署透過新聞稿說明，第四河川分署以「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場向環境部提出首例註冊申請，於7月12日經環境部審查通過，完成國內首例造林與植林碳匯專案註冊，通過該專案造林面積約2.25公頃，預計30年可取得605公噸二氧化碳當量的碳權。

水利署表示，面對氣候變遷的影響，國家以2050年淨零碳排為目標後，水利署也積極配合參與推動，一方面以減少碳排放50%為目標，啟動水利工程減碳作為；另一方面納入植樹固碳思維，增加轄管土地植樹綠美化工作，以提高植樹碳匯量能，逐步努力達成國家淨零碳排政策。

經濟部水利署第四河川分署挑選東埔蚋溪綠美化場地做為申請註冊案場，自111年起推動申請造林與植林碳匯專案註冊，從案場開始進行種樹再至基線調查，於112年3月16日經第三方機構確證後，最後向環境部提出專案註冊申請。

該案場並由南投縣東埔蚋溪環境生態協會負責土地認養維護工作，未來透過在地協會協助維護與定期巡視植林情形，以確保樹木存活率，取得預期碳權量，同時節省政府維護人力與經費負擔。

水利署 經濟部 綠美化

延伸閱讀

水利署自然碳匯註冊獲審通過 彭啓明：值得鼓勵

ESG專案平台媒合企業碳匯與生物多樣性 10案洽談中

國內首例造林碳匯案 經部水利署「東埔蚋溪綠美化」拿下首例註冊申請

是否接受進口蛋調查小組調查？陳吉仲：違憲違法幹嘛去？

相關新聞

去年出口對岸貨品標示不正確 關務署：有194件

財政部關務署表示，出口貨物應依據經濟部主管法規貿易法及貨品輸出管理辦法規定正確標示產地。若確實是在台灣生產，貨品本身、內...

景氣報喜！製造業訂單回穩 無薪假人數減至3千人以下

勞動部16日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前有228家，3,861人實施無薪假，人數續創近三年新低，較上期減少44家...

上市櫃公司盈餘要分員工 KPMG：保障年輕員工

證交法修法規定上市、上櫃公司「應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞」，KPMG稅務部執業會計師...

影／竹科管理局舉辦交接典禮 卓揆向廠商承諾：安全穩定供電為優先

國科會新竹科學園區管理局16日舉辦卸、新任局長交接及布達典禮，行政院院長卓榮泰亦出席見證，他致詞時並向竹科廠商保證，能源...

大亞集團完成39.2億元聯貸 打造台中首個輸電級長效型儲能案場

大亞集團今日與永豐銀行、台新銀行、凱基銀行、高雄銀行、安泰銀行、國際票券金融公司、中華票券金融公司、上海商業儲蓄銀行共8...

電業法修正案三讀 電價審議會民間比例不可少於2分之1

今年電價調漲已引發民怨，立法院會今三讀通過「電業法部分條文修正案」，電價審議委員會如欲調整電價或費率，須邀集學者專家、相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。