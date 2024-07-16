陳宗權上任竹科管理局局長 陳淑珠獲二等科技專業獎章

國科會新竹科學園區管理局16日下午於科學園區活動中心舉辦卸、新任局長交接及布達典禮，原任王永壯局長屆齡退休，新任局長由原國科會常務副主委陳宗權接任，儀式由行政院卓榮泰院長及國科會吳誠文主委主持。

典禮中，並特別安排頒發二等科技專業獎章予同日屆齡退休的陳淑珠副局長，表彰其服務竹科管理局42年期間，對於科學園區發展的卓越貢獻。

行政院卓榮泰院長於交接典禮上特別感謝王永壯局長任內提升園區整體投資環境，深獲園區廠商肯定，也期許國科會吳誠文主委及竹科管理局新任陳宗權局長帶領我國高科技產業，站在半導體產業的基礎上，促成人工智慧產業化，加速各行各業創新應用，進一步達到「均衡臺灣」目標。

國科會吳誠文主委致詞表示，台灣的科學園區從竹科起步，未來對科學園區的要求及期許，不只是注重高科技產業，也要利用科技協助全民健康及各行各業的均衡發展，更要讓科學園區變成適合居住的地方，達到產業及區域的均衡發展。

今天卸任的王永壯局長指出，竹科廠商持續創新不墜，正是讓臺灣贏得產業先機的重要關鍵，也感謝竹科管理局全體同仁的支持與信任，在其八年任期內齊力打造生醫聚落成形、克服百年大旱危機、確保半導體先進製程根留台灣等，圓滿達成各項任務，見證竹科再創高峰。