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卓榮泰：估經濟成長率3.94% 軍公教加薪帶動民間

中央社／ 台中16日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今天表示，預計2024年國內經濟成長率達3.94％，為讓全國人民共享經濟果實，軍公教將持續加薪，由政府帶頭帶動民間加薪，讓台灣真正脫離青年較低薪時代。

亞洲台灣商會聯合總會第31屆第3次理監事聯席會議閉幕典禮上午在台中市舉行，包含新加坡等19國及地區近1000名代表與會，卓榮泰與僑務委員會委員長徐佳青出席。

卓榮泰鞠躬感謝台商支持總統賴清德、關心國家及追求民主時表示，「台商就是台灣的成功之母」，有台商打拚，很多路可走出去，很多政府無法做的事也靠台商完成。台灣要成功讓世界擁抱，很多地方要靠台商。

他說，行政院將開經濟發展委員會，主題包括創新經濟、均衡台灣與包容成長，其中金融創新設計很多新的多元投資管道，讓人民在高科技時代進入金融創新選項中有更多投資機會、政府提供更安全保障，希望在亞洲成為有能力的資產管理中心，讓各國及台灣發生更密切經濟活動。

卓榮泰表示，還要啟動大投資台灣計畫，未來將設計模型及制度，帶回對台灣充滿信心的人才、資金，政府責任是提供安全制度、穩定能源政策及可投資發展機會，這些會在經濟發展委員會清楚向國民交代。

卓榮泰 台商

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