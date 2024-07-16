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碳交所國際講座談企業ESG創新行動 台北大學讓與技術為永續創造共好

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
台灣碳權交易所總經理田建中。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台灣碳權交易所總經理田建中。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

為因應全球淨零排放的永續趨勢，幫助企業加速淨零轉型，近期有國際講座與產學合作陸續登場。

臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所、國立台北大學合作於7月8日舉辦「Climate Change and ESG Innovation」國際講座。希望藉由與會專家學者的分享，幫助企業了解如何透過ESG創新科技與永續行動，引領淨零轉型。

講座分享企業ESG創新行動　共同推動實踐永續發展

碳交所總經理田建中致詞表示，碳交所致力於以經濟誘因，幫助臺灣企業達成淨零減排。其中，在碳交所的國際碳權交易平台，近期也上架了藍碳與綠碳兩種碳移除專案，希望藉此幫助臺灣企業因應淨零排碳的挑戰，提升其滿足國際供應鏈需求的能力。

受邀與會的美國加州大學柏克萊分校哈斯商學院Solomon Darwin教授，在會中分享關於智慧城市與智慧鄉村的想法。慈濟基金會執行長嚴博文則是說明，慈濟志業是如何持續以感恩循環、經濟循環與心靈循環等三大循環，為實踐環境永續而努力。

台北大學自然資源與環境管理研究所李堅明教授表示，在排碳有價的時代，碳權不僅可以讓企業達成淨零排放的目標，更能提升企業在永續發展上的表現，加速淨零轉型的進程。台北大學電機資訊學院張玉山院長與其團隊，在會中分享了AI技術研究成果幫助語音障礙者溝通，更期待未來能將該創新技術廣泛應用在ESG領域，透過數位工具推動淨零產業發展。

「臺灣永續評鑑」產學合作　為永續發展與責任投資贏得共好

此外，由於近年國際交易所或指數公司以併購或策略合作方式，將評鑑與資料庫業務列為重要業務，儼然成為趨勢。臺灣證券交易所子公司「臺灣指數公司」近日也與國立台北大學簽訂技術讓與合約，由臺灣指數公司取得「台灣永續評鑑」的技術與所有權，透過雙方個別在產業界與學術界的專長與優勢，合作推廣並持續強化「台灣永續評鑑」的應用深度與廣度，加快資料庫的商業應用，協助落實ESG政策。

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