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國內首例造林碳匯案 經部水利署「東埔蚋溪綠美化」拿下首例註冊申請

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
水利署第四河川分署「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場空拍圖，為國內首例造林碳匯註冊。（圖／水利署提供）
水利署第四河川分署「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場空拍圖，為國內首例造林碳匯註冊。（圖／水利署提供）

環境部「溫室氣體造林與植林碳匯專案項目」透過種樹換得碳權，亦有綠碳之稱，經濟部水利署第四河川分署以「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場向環境部提出首例註冊申請，於7月12日經環境部審查通過，完成國內首例造林與植林碳匯專案註冊，通過該專案造林面積約2.25公頃，預計30年可取得減碳額度約605公噸二氧化碳當量的碳權。

水利署表示，面對氣候變遷的影響，國家以 2050年淨零碳排為目標後，水利署也積極配合參與推動。一方面以減少碳排放50%為目標啟動水利工程減碳作為；另一方面納入植樹固碳思維，增加轄管土地植樹綠美化工作，以提高植樹碳匯量能，共同努力達成國家淨零碳排政策。

經濟部水利署第四河川分署挑選東埔蚋溪綠美化場地做為申請註冊案場，自2022年起推動申請造林與植林碳匯專案註冊，從案場開始進行種樹再至基線調查，於2023年3月16日經第三方機構確證後，最後向環境部提出專案註冊申請，該案場並由南投縣東埔蚋溪環境生態協會負責土地認養維護工作，未來透過在地協會協助維護與定期巡視植林情形，以確保樹木存活率，取得預期碳權量，併節省政府維護人力與經費負擔。

該案已成功通過「造林與植林」碳匯專案申請註冊首例，就國內減碳政策推動極具指標性意義，也為未來推動專案創造了先例，可望鼓勵更多企業與單位來參與。

水利署 減碳 綠美化

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