愛立信：FWA成為5G第二大應用 2029年FWA增至3.3億戶

愛立信觀察，固定無線接入（FWA）作為全球電信營運商（CSP）5G應用中的一項關鍵案例，目前僅次於增強型行動寬頻（eMBB）。在過去一年中，提供FWA服務的電信商數量大幅增加至128家，預估FWA連接數將從2023年底的1.3億，2029年增至3.3億，5G將占FWA的連接數達85%。

愛立信統計，截至2024年4月，在《行動趨勢報告》調查的全球310家電信商中，有241家提供FWA服務，其中有128家（約占總數的53%）提供5G FWA服務，較2023年同期成長12%，成長率為29%。

愛立信認為，由於下行鏈路和上行鏈路的數據參數與有線寬頻或光纖網路不相上下，5G FWA具備的速度、資料處理和低延遲能力，使電信商能夠向市場提供按網速收費的資費方案。目前，全球有40%電信商提供按網速收費的5G FWA方案服務，該數量在過去一年中成長了近50%

目前全球FWA應用仍以4G網路為主，但隨著電信商態度越來越積極，愛立信指出，去年有18家電信商在新興市場推出5G FWA服務，占全球新服務的65%，芬蘭及印度的兩家電信商已經推出基於5G獨立組網SA的高級FWA服務，美國的FWA連接數量從去年第1季的500萬，提升至一年後的近900萬，預估FWA連接數將從2023年底的1.3億，2029年增至3.3億，5G將占FWA的連接數達85%。

愛立信觀察，固定無線接入（FWA）作為全球電信營運商（CSP）5G應用中的一項關鍵案例，目前僅次於增強型行動寬頻（eMBB）。在過去一年中，提供FWA服務的電信商數量大幅增加至128家，預估FWA連接數將從2023年底的1.3億，2029年增至3.3億，5G將占FWA的連接數達85%。