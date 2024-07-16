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國內出現首例造林碳匯專案 30年取得605公噸碳權
經濟部水利署第四河川分署以「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場，向環境部提出首例註冊申請，獲審查通過，完成國內首例造林與植林碳匯專案註冊，該專案造林面積約2.25公頃，預計30年可取得減碳額度約605公噸二氧化碳當量的碳權。
水利署表示，「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場從111年起推動申請造林與植林碳匯專案註冊，112年3月16日經第三方機構確證，再向環境部提出專案註冊申請；目前案場是由南投縣東埔蚋溪環境生態協會負責土地認養維護工作，未來透過在地協會協助維護與定期巡視植林情形，以確保樹木存活率，取得預期碳權量。
水利署副署長王藝峰表示取得碳權後，可以釋出碳權做交易或是給台電，不過，這還是要看環境部及行政院，對於公部門取得的碳權有何規畫而定；水利署此案場取得的碳權算是公部門跨出的第一步，因為財政部國有財產署也會在管轄土地上推動類似方案。
水利署目前在石門水庫的南苑及北苑也正推動造林碳權專案，這些地方原本是石門水庫溢洪道下游的土地，以往常當作停車場等空間，現在是規劃植樹並進一步取得碳權。
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