快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內出現首例造林碳匯專案 30年取得605公噸碳權

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部水利署第四河川分署以「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場向環境部提出首例註冊申請「溫室氣體造林與植林碳匯專案項目」透過種樹換得碳權。圖／水利署提供
經濟部水利署第四河川分署以「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場向環境部提出首例註冊申請「溫室氣體造林與植林碳匯專案項目」透過種樹換得碳權。圖／水利署提供

經濟部水利署第四河川分署以「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場，向環境部提出首例註冊申請，獲審查通過，完成國內首例造林與植林碳匯專案註冊，該專案造林面積約2.25公頃，預計30年可取得減碳額度約605公噸二氧化碳當量的碳權。

水利署表示，「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場從111年起推動申請造林與植林碳匯專案註冊，112年3月16日經第三方機構確證，再向環境部提出專案註冊申請；目前案場是由南投縣東埔蚋溪環境生態協會負責土地認養維護工作，未來透過在地協會協助維護與定期巡視植林情形，以確保樹木存活率，取得預期碳權量。

水利署副署長王藝峰表示取得碳權後，可以釋出碳權做交易或是給台電，不過，這還是要看環境部及行政院，對於公部門取得的碳權有何規畫而定；水利署此案場取得的碳權算是公部門跨出的第一步，因為財政部國有財產署也會在管轄土地上推動類似方案。

水利署目前在石門水庫的南苑及北苑也正推動造林碳權專案，這些地方原本是石門水庫溢洪道下游的土地，以往常當作停車場等空間，現在是規劃植樹並進一步取得碳權。

水利署 石門水庫 綠美化

延伸閱讀

受遺贈土地 應報土增稅

國有非公用不動產活化 未來可供造林、取得碳權也行

立院三讀修正土地法 促進古蹟土地管用合一

新竹市警「抽白單」震驚警界 桃園成立專案稽核10分局

相關新聞

勞基法修正三讀…勞雇協商 可免強制65歲退休

立法院會昨天三讀通過「勞動基準法」部分條文修正案，放寬六十五歲強制退休年齡的規定，明定雇主經勞雇雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡；雇主除有正當事由外，不得對逾六十五歲繼續工作的勞工降低薪資或其他勞動條件等不利對待，否則可處罰雇主新台幣卅萬至一百五十萬元罰鍰，並公布負責人姓名。

經部電力供需報告…AI吃電 估5年成長8倍

經濟部能源署昨天公布一一二年全國電力資源供需報告，其中考量ＡＩ科技用電需求大增，預估從去年的廿四萬瓩增加至一一七年的二二...

靠輝達發大財…30歲身價數億「別小看台灣年輕人」 謝金河：背後還有戲

不要小看台灣的年輕人！輝達背後還有戲！

美大選白熱化 國際金融市場提前反映川普勝選的可能情境

美國總統大選自第一次辯論會後白熱化，緊接議題不斷，包括川普遇襲、川普公布副手人選等，自第一次辯論後迄今，川普民調勝出，儘...

國內出現首例造林碳匯專案 30年取得605公噸碳權

經濟部水利署第四河川分署以「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場，向環境部提出首例註冊申請，獲審查通過，完成國內首例造林與植林碳...

物價漲2%將招來通膨怪獸？ 紐西蘭官員隨口一說竟成共同信仰

6月消費者物價指數（CPI）漲幅擴大，來到2.42％，連續2個月回到2％的通膨警戒線之上，今年上半年CPI年增率為2.27％。從上半年數據看來，台灣通膨率恐將連續3年都在2％的警戒線以上。 一般來說，各國中央銀行大抵都以通膨超過2％做為貨幣政策的警戒線，但以台灣狀況來說，通膨超過2％，民眾有害怕的理由嗎？首先，得還原歷史，看看2%通膨目標是從何而來。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。