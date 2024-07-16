碳精算專家拉馬納：解析環境負債概念 看懂碳排與財務的真實成本
由《遠見》雜誌與《ESG遠見共好圈》共同主辦的2024遠見ESG國際大師論壇「迎向碳有價時代，備戰淨零賽局」，7月16日於政治大學公共行政及企業管理教育中心演講廳隆重登場。主題演講則請到全球碳精算權威、牛津大學教授卡錫克‧拉馬納（Karthik Ramanna），主講如何用「環境負債會計法（E-liability accounting）」精算企業主要經濟活動的真實碳排。
卡錫克‧拉馬納教授透過越洋連線與現場近300為企業中高階主管互動，他任教於牛津鎮大學布拉瓦特尼克政府學院，擅長商業及公共政策，他與羅伯‧柯普朗教授合著的「精算企業的環境負債」一文獲得2022年的麥肯錫論文獎，並且在世界各國掀起不小的討論。
「環境負債會計法的美妙之處，就是它基於具有百年歷史的會計基本原則，只需要將計算單位從金錢轉換成溫室氣體即可。」卡錫克‧拉馬納在演講中強調環境負債會計法的採用與施行並不困難，任何企業都可以藉由實踐這套系統來影響營運決策，進而穩步踏上永續發展的道路；吳安妮教授則是點出目前台灣企業在ESG管理方面的困境，並提出以平衡計分卡、AVM（作業價值管理）為核心概念所整合出的解決方案，讓產業無須畏懼永續轉型所帶來的改變。
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