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科技股推動創高 美股基金淨流入居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向。(資料來源：EPFR)
股票型基金資金流向。(資料來源：EPFR)

受到科技類股推動創高，全球股市延續強勢，美股基金淨流入幅度擴大。回顧全球股票型基金資金流向，2024年至7月10日，美國股票基金近一周淨流入幅度擴大至50.78億元居冠；其次依序為亞洲不含日本淨流入7.92億美元、歐非中東淨流入1.05億美元。

安聯投信表示，回顧近期市場，美國大型科技股推動標普500指數歷史性突破5,600點，創下歷史新高，非農就業及通膨數據降溫，提高市場對聯準會降息更多的預期。另方面，美股續創新高，激勵國際市場信心，對美國降息預期也推升對於亞股及新興市場資產的期待。其中，外資連兩周加碼日股，年初至今買超累積突破6兆日圓，日經指數連日創下新高。

安聯投信表示，數據顯示，美國通膨降溫至2021年以來最低水準，同時聯準會主席鮑威爾表示即便通膨未觸及2%仍能降息，政策放寬前景帶動類股輪動，近一周各類股漲多跌少，公債殖利率走低，加上美國太陽能設備大廠受惠美國物價壓力減輕提振，包括REITs、潔淨能源表現勁揚。

在亞股部分，安聯投信表示，受到美股續創歷史新高提振，對美國降息預期也推升對於亞股及新興市場資產的期待；外資買超動能亦成為挹注日股向上的關鍵動能。台灣6月出口較2023年大幅增加23.5%，遠優於預期，主要因為終端需求增溫與比較基期偏低所致。在中國大陸部分，由於將於7月15日至18日舉行三中全會，建議也可留意三中全會之後的經濟政策調整跡象。

展望後市，安聯投信表示，隨著利率政策的逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，AI、半導體相關主題應用仍將是主流。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受惠於景氣持續復甦，優於預期的營收及獲利表現與長期正向趨勢推高部分權值股表現，有助於支撐大盤後市表現；另方面，資金輪動加快，擁特定題材的中小股亦受籌碼追捧；然隨著指數短時間累積一定漲幅，多數個股賣壓漸增，漲多標的面臨調節壓力。

主題部分，安聯投信台股團隊表示，AI概念股持續發散，更多個股各擁題材，但題材能否落實成營運成長動能，仍有潛在變數；現階段，AI概念股重點在於NVIDIA GB200出貨進程，目前市場預期9月試產，年底到明年初放量，後續可留意實際時程是否與預期出現較大落差；半導體部分仍看好先進製程後市，投資上可聚焦在先進製程供應鏈，設備、代工、耗材皆有長期機會。

安聯投信台股團隊表示，隨著財報陸續揭曉，產業利多也陸續反應，第3季台股布局上，建議不追高、不殺低；主要考量技術面與籌碼修正機率已大幅提高，不盲目追高是基本立場，可待趨勢股拉回後伺機布局。

布局上，安聯投信台股團隊表示，雖然次產業並非全面性回溫、回溫階段及力道亦皆有不同，但總體產業景氣趨勢仍是向上，除了依基本面強弱挑選標的外，亦可留意股價基期較低的標的；至於高股息題材，可把握基本面決定個股的填權息能力的大原則。

台股 美國 降息

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