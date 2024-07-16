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經發會18日首場會議 聚焦3議題
行政院發言人陳世凱昨天指出，行政院「經濟發展委員會」已經召開多次籌備會議，三大工作的重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」；由行政院長卓榮泰召集主持的首場會議將在十八日登場，聚焦「委員會架構及設置要點、人才、資金」三面向議題。
陳世凱表示，經發會由卓榮泰擔任主委，副主委為行政院副院長鄭麗君，執行秘書為行政院秘書長龔明鑫、國發會主委劉鏡清，委員為秘書長以及部會機關代表十二人，委員會聘請包括工商、中小企業、產業、經濟、學界、金融、創業等外部專家擔任顧問。
陳世凱說，會議每季至少召開一次，並視議題另外舉行經濟顧問會議。首次將聚焦討論「委員會架構及設置要點、人才、資金」三面向議題；若國家有護國神山、護國群山，經濟發展委員會的專家學者則是聯合艦隊，台灣經濟發展過程需要聯合艦隊一起指引國家發展的正確方向，走向創新繁榮的台灣。
未來經發會三大工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」。陳世凱指出，經發會將透過「產業創新」、「科技創新」、「金融創新」及「投資人才」，達成創新驅動下一波成長，並積極發展半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等「五大信賴產業」，推動台灣成為「人工智慧之島」，以科技研發、應用服務等跨域創新，帶動百工百業，發展護國群山。
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