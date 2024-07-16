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經部電力供需報告…AI吃電 估5年成長8倍

聯合報／ 記者林海江睿智／台北報導
全世界許多地方都出現新增電力需求遠超過供給能力的現象，使AI業者必須苦等數年才能確保供電無虞，斷電及電價高漲的風險也隨之提高。美聯社
全世界許多地方都出現新增電力需求遠超過供給能力的現象，使AI業者必須苦等數年才能確保供電無虞，斷電及電價高漲的風險也隨之提高。美聯社

經濟部能源署昨天公布一一二年全國電力資源供需報告，其中考量ＡＩ科技用電需求大增，預估從去年的廿四萬瓩增加至一一七年的二二四萬瓩，增加兩百萬瓩，五年成長約八倍，ＡＩ新增用電量已超過核三廠的兩部機組容量。

經濟部昨舉行記者會，能源署長游振偉表示，在考量經濟成長、未來ＡＩ科技潮帶動半導體產業擴廠、節能措施下，預估至一一九年用電成長百分之十二至百分之十三。經濟部每年都會發布電力供需報告，過去僅公布未來七年的預估，這次公布未來十年預測；而經濟部預估未來五年的電力需求年均成長率百分之二點五、未來十年的年均成長率百分之二點八，都高於去年預測未來七年的百分之二點○三。

游振偉表示，為因應ＡＩ產業帶動發展所增加的電力需求，需要三個及時建設，包含新機組建設、電網（變電所）更新建設與儲能系統建設，以確保供電穩定、滿足用電需求。

預計後年綠能占比 2成

他指出，預計一一五年十一月可以達到再生能源占比百分之廿的目標，除了相對成熟的風力與光電之外，政府也會持續開發地熱等能源。

此外，經濟部電源開發也相當偏重天然氣發電，估未來十年燃氣機組淨增加一七八六萬瓩。游振偉說，在能源轉型階段，仍需要天然氣發電扮演橋接角色。

計入不確定機組遭質疑

不過，根據整體電源開發規畫，經濟部將不確定機組都算進去，例如四階環評卡關的基隆協和電廠新燃氣機組，以及已確定延宕的離岸風電三之一期、三之二期，都被列入供電時程引發質疑。

經濟部坦言，電源開發須考量機組建置時程延長，包括環評審查進度、建廠關鍵要徑進度規畫，以及地方政府與民眾的支持等皆為不確定性因素，因此需寬列長期年度的備用容量率，以預留資源進行彈性調配，未來也會滾動檢討。

半導體用電 年增30萬瓩

針對半導體產業及ＡＩ科技兩大「吃電怪獸」的用電需求，游振偉說，預估ＡＩ用電需求自去年廿四萬瓩增至一一七年的二二四萬瓩，隨後在ＡＩ穩定應用趨勢下，用電以每年卅五萬至四十五萬瓩增量成長；至於半導體用電則以目前掌握投資計畫，估計每年會增加卅萬到五十萬瓩。

至於ＡＩ用電量是以幾座資料中心規模預估？游振偉說，各個廠商的投資無法代為回應，且不同廠商設置規模、用途不同，用電量也會不一樣，難以用具體幾座資料中心來推估；但經濟部是以和廠商定期開會的資料，以及台電與廠商討論未來投資等資訊，用「寬估」方式做綜合考慮。

針對外界關注核電廠延役可能性，游振偉說，核電廠延役須考量核能安全、核廢料處理和社會共識三前提，並尊重立法院結論；若核電延役修法通過，核電廠也須時間安全檢查以取得合法執照。

半導體 核電廠 經濟部

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