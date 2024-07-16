六大財經法案 下會期再戰
立法院今（16）日將休會，六大財經法案包括《核子反應器設施管制法》、《證交稅條例》、《營業稅法》、《都市更新條例》、《產業創新條例》、《財政收支劃分法》等，進度趕不上這個會期，都要留待下會期再戰。
立法院近二日展開法案大清倉，昨日通過包括《勞動基準法》、《所得稅法》、《土地法》、《不動產估價師法》等較無爭議法案，隨著會期將結束，何時召開臨時會尚未定案，許多重大財經法案須留待下會期再戰。
舉例來說，在野黨提出核管法修法，攸關核電延役，但日前在立法院教育及文化委員會討論時，由於朝野共識嚴重不足，並未進入實質審查，為核電延役解套的修法只能等下會期再進入討論。
另外外界關注當沖降稅，只實施到今年底，本會期尚未來得及送進立法院，金管會、財政部仍在協商，金管會表態支持當沖降稅延長五年，財政部則仍在蒐集資料，立法院當中對於是否再次延長仍有雜音。
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