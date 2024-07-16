前國科會主委 吳政忠任工研院董座

經濟日報／ 記者江睿智余弦妙／台北報導
前國科會主委吳政忠，將接任工研院董事長。 （本報系資料庫）
前國科會主委吳政忠，將接任工研院董事長。 （本報系資料庫）

前國科會主委吳政忠將接任工研院董事長，吳政忠昨（15）日接受本報採訪時證實這項消息，他並表示，工研院是國家產業發展智庫，也是執行單位，全力配合政府政策，協助經濟部支援產業發展。

吳政忠表示，賴總統科技政策、五大信賴產業方向明確，加上國際局勢發展，讓台灣近幾年國際能見度大幅提升，加上AI浪潮興起，工研院是國家產業發展智庫，會配合政府、支援產業發展。

原依據《公務人員退休資遣撫卹法》77條規定，退休公務人員如果有支領月退休金，再任政府捐助的財團法人董事長，初始年齡不得逾65歲。但吳政忠原本是台灣大學應用力學研究所教授，過去八年在蔡政府擔任政務官，一直未支領月退休金，因此不受《公務人員退休資遣撫卹法》77條的年齡限制。

據了解，待近期工研院董事會開會通過這項人事案後，吳政忠將立即上任。

吳政忠今年69歲，曾任台大應用力學所所長、國科會航太計畫召集人、科技部長、行政院政務委員及國科會主委。在國科會主委任內，他推動晶創台灣方案等重要政策，為國家科技產業發展奠定基礎。

在520過後，吳政忠卸下國科會主委身分，也曾飛往矽谷，與美國智庫學者分享台灣半導體產業及政策觀點，他當時並強調，台灣在全球安全供應鏈扮演重要角色，應將台灣納入國際組織架構。

吳政忠當時也指出，台灣半導體產業發展不可能只到美國，未來科技將帶動產業加速創新，全球政治理念相近的國家，應該要相互合作分工。

半導體 工研院 退休金

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