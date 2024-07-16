經發會周四首秀 三點聚焦
行政院經濟發展委員會首次會議周四（18日）登場，將聚焦討論委員會架構及設置要點、人才（留才攬才）、資金（投資政策）等三面向議題，未來每季召開一次會議。
行政院發言人陳世凱昨日指出，經發會首次會議將於周四召開，由院長卓榮泰主持並擔任主任委員，副主任委員由副院長鄭麗君擔任，執行秘書為秘書長龔明鑫與國發會主委劉鏡清，委員為秘書長及部會機關代表12人組成。
在先前曝光的「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大主軸下，共設有15個子項目，包含青年薪資及所得分配、140項基礎建設、打造西部科技廊帶等，未來都將在經發會中討論。
行政院昨日召開經發會籌備會議，對於架構及設置要點雛形大致定案。陳世凱說明，行政院經發會將透過「產業創新」、「科技創新」、「金融創新」及「投資人才」，達成創新驅動下一波成長，同時積極發展半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等五大信賴產業，推動台灣成為「人工智慧之島」，並發展護國群山。
為落實均衡台灣目標，陳世凱指出，政府將推動水環境、軌道、公路、機場、港口等攸關地方發展的基礎建設，並推動區域治理；同時也要推動產業多元發展，加速中小企業、傳產、服務業的數位轉型，創造更多元且優質的就業機會，提升薪資。
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