經發會周四首秀 三點聚焦

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院經濟發展委員會首次會議周四（18日）登場，將聚焦討論委員會架構及設置要點、人才（留才攬才）、資金（投資政策）等三面向議題，未來每季召開一次會議。

行政院發言人陳世凱昨日指出，經發會首次會議將於周四召開，由院長卓榮泰主持並擔任主任委員，副主任委員由副院長鄭麗君擔任，執行秘書為秘書長龔明鑫與國發會主委劉鏡清，委員為秘書長及部會機關代表12人組成。

在先前曝光的「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大主軸下，共設有15個子項目，包含青年薪資及所得分配、140項基礎建設、打造西部科技廊帶等，未來都將在經發會中討論。

行政院昨日召開經發會籌備會議，對於架構及設置要點雛形大致定案。陳世凱說明，行政院經發會將透過「產業創新」、「科技創新」、「金融創新」及「投資人才」，達成創新驅動下一波成長，同時積極發展半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等五大信賴產業，推動台灣成為「人工智慧之島」，並發展護國群山。

為落實均衡台灣目標，陳世凱指出，政府將推動水環境、軌道、公路、機場、港口等攸關地方發展的基礎建設，並推動區域治理；同時也要推動產業多元發展，加速中小企業、傳產、服務業的數位轉型，創造更多元且優質的就業機會，提升薪資。

薪資

延伸閱讀

經濟發展委員會周四首場會議 聚焦3面向議題

鄭文燦案曝府院特權處理陳情？ 政院：都依法辦理

行政院：政府對於民眾陳情案件 均火速處理

核三修法就能延役？行政院：一號機7月27日如期除役

相關新聞

勞基法修正三讀…勞雇協商 可免強制65歲退休

立法院會昨天三讀通過「勞動基準法」部分條文修正案，放寬六十五歲強制退休年齡的規定，明定雇主經勞雇雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡；雇主除有正當事由外，不得對逾六十五歲繼續工作的勞工降低薪資或其他勞動條件等不利對待，否則可處罰雇主新台幣卅萬至一百五十萬元罰鍰，並公布負責人姓名。

勞團：續留職場 難爭取好條件

立法院昨天三讀通過「勞動基準法」第五十四條修正草案，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，勞工團體指出，本次修正並未處理現...

勞基法修正案三讀 勞雇協商…可免65歲強制退休

立法院昨（15）日三讀通過《勞動基準法》第54條修正草案，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，打開65歲強制退休的天花板...

六大財經法案 下會期再戰

立法院今（16）日將休會，六大財經法案包括《核子反應器設施管制法》、《證交稅條例》、《營業稅法》、《都市更新條例》、《產...

吃電怪獸！AI 用電五年增八倍 超過核三廠兩部機組容量

經濟部昨（15）日公布「2023年全國電力資源供需報告」，AI用電需求估從2023年24萬瓩增至2028年224萬瓩，五...

經濟部寬估未來電力供給 埋隱憂

經濟部昨（15）日發布「2023年全國電力資源供需報告」，除寬估未來AI用電需求，也寬估未來電力供給。依整體電源開發規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。