上半年對外投資241億美元創新高 台積電美、日擴廠是主因

立法院會昨天三讀通過「勞動基準法」部分條文修正案，放寬六十五歲強制退休年齡的規定，明定雇主經勞雇雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡；雇主除有正當事由外，不得對逾六十五歲繼續工作的勞工降低薪資或其他勞動條件等不利對待，否則可處罰雇主新台幣卅萬至一百五十萬元罰鍰，並公布負責人姓名。

2024-07-16 05:40