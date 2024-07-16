上半年對外投資241億美元創新高 台積電美、日擴廠是主因
經濟部投審司昨（15）日發布統計，今年上半年核准對外投資344件，年增38.15%，投資金額241.8億美元，創歷年新高，年增高達169.64%，主因台積電美國、日本擴廠增資等大案挹注。
經濟部投審司昨日公布上半年核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資等統計。
在對外投資方面，投審司統計，今年1至6月共核准344件，金額241.8億美元（約新台幣7,875億元），刷新歷年紀錄。
投審司指出，主因上半年核准台積電（2330）分別以52.62億美元（約新台幣1,713億元）、50億美元（約新台幣1,628億元），增資日本JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC.、美國TSMC ARIZONA CORPORATION。
另外文曄科技則以39.8億美元（約新台幣1,296億元）間接收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權，在這些大型投資案挹注下，推升對外投資金額。
此外今年上半年核准對新南向國家投資件數為147件，較上年同期增加63.33%，投資金額45.3億美元（約新台幣1,475億元），年增113.23%，主因今年上半年核准鴻海精密分別以約24.87億美元（約新台幣810億元）、新台幣150億元，增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD、新加坡FOXCONN EV SINGAPORE HOLDINGS PTE. LTD. 等大型投資案所致。其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。
至於我國對中國大陸投資，投審司指出，今年上半年核准對大陸投資件數為176件，件數較上年同期減少1.12%；核准投資金額共15.4億美元（約新台幣501億元），年減19.03%。
僑外投資方面，今年上半年核准1,060件，年減5.53%；核准金額因去年基期較高，年減49.3%；至於陸資來台，今年前六月核准投資20件，年增42.86%，投資金額則年減1.74%。
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