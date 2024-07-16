經濟部寬估未來電力供給 埋隱憂

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（15）日發布「2023年全國電力資源供需報告」，除寬估未來AI用電需求，也寬估未來電力供給。依整體電源開發規劃，經濟部預估AI科技爆發落在2024年至2028年間，夜尖備用容量率在8.1%至13.3%。

不過根據整體電源開發規劃，經濟部將不確定機組都算進去，例如四階環評卡關的基隆協和電廠新燃氣機組，以及已確定延宕的離岸風電3-1期、3-2期，都被照常列入供電時程，外界擔憂恐為供電埋下隱憂。

經濟部坦言，電源開發須考量機組建置時程延長，包括環評審查進度、建廠進度，以及地方政府與民眾的支持等皆為不確定性因素，因此須寬列長期年度的備用容量率，以預留資源進行彈性調配。未來會滾動檢討。

經濟部昨日推估至2030年用電成長12%至13%。能源署長游振偉表示，為因應AI產業帶動發展所增加的電力需求，需要三個及時建設，包含新機組建設、電網（變電所）更新建設與儲能系統建設，以確保供電穩定、滿足用電需求。

游振偉指出，預計2026年11月可達再生能源占比20%的目標，除相對成熟的風力與光電外，政府也持續開發地熱等能源。此外經濟部電源開發也相當偏重在天然氣發電，估未來十年燃氣機組淨增加1,786萬瓩。

AI 供電 經濟部

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