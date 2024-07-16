吃電怪獸！AI 用電五年增八倍 超過核三廠兩部機組容量

經濟部昨（15）日公布「2023年全國電力資源供需報告」，AI用電需求估從2023年24萬瓩增至2028年224萬瓩，五年成長約八倍，新增200萬瓩用電量已超過核三廠兩部機組容量。

經濟部昨日召開記者會說明2023年全國電力資源供需報告，能源署長游振偉表示，在考量經濟成長、未來AI科技浪潮帶動半導體產業擴廠及節能措施下，預估至2030年用電成長12%至13%。

經濟部去年原預估2023至2029年用電成長率2.03%，但隨AI發展，經濟部寬估用電量，昨日上修未來十年用電成長，預估未來十年（2024年至2033年）電力需求年均成長率約2.8%。

經濟部推估未來十年用電成長情況

因應AI用電成長，加上核二廠乾貯設施近期陸續取得進展，外界關注核電廠延役可能性。游振偉強調，核電廠延役須考量核能安全、核廢料處理和社會共識三前提，並尊重立法院結論；若核電延役修法通過，核電廠也須時間安全檢查以取得合法執照。

游振偉說明，在預測用電需求時，考量經濟情勢、主計總處5月公布2024年GDP成長率預估值為3.94%，及未來AI帶動的半導體產業擴廠、電動車推動政策等因素，預估前五年（2024至2028年）全國電力需求年均成長率約2.5%，未來十年全國電力需求年均成長率則約為2.8%。

針對半導體產業及AI科技兩大吃電怪獸，游振偉表示，半導體部分是以每年30萬瓩至50萬瓩增量估算。官員也說，半導體產能每年擴充部分已較有掌握。

至於AI發展用電量，游振偉說，預估自2023年的24萬瓩增加至2028年的224萬瓩，增加200萬瓩，成長約八倍。之後，在AI穩定應用趨勢下，AI用電每年以35萬至45萬瓩增量成長。

外界好奇能源署對AI用電如何推估？游振偉表示，能源署和大廠本就有定期討論會議，產發署、技術司也有資訊掌握，加上重大投資案形成過程中，廠商都會向台電提出用電申請，能得知用電時程規劃，為上述綜合考慮結果。

媒體追問究竟有多少家申設數據中心或算力中心，他僅回答，廠商規模不一，「有幾座很難說得準」，但已有因應。



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