AI成吃電怪獸！經部估五年需求增約8倍 核三廠2部機組延役也不夠
經濟部15日公布「2023年全國電力資源供需報告」指出，因AI科技用電需求增加，預估從2023年的24萬瓩增加至2028年的224萬瓩，增加200萬瓩，成長約八倍，AI新增用電量已超過核三廠2部機組容量。之後在AI穩定應用趨勢下，預估2029年至2033年AI用電每年以35萬至45萬瓩增量成長。
經濟部今日召開「2023年全國電力資源供需報告」記者會，能源署長游振偉表示，在考量經濟成長、以及未來AI科技潮帶動半導體產業擴廠、以及節能措施下，預估至2030年用電成長12%至13%。
經濟部2023年預估2023至2029年用電成長率2.03%，但隨著AI發展，經濟部寬估用電量，昨日上修未來十年的用電成長，預估未來10年（2024年至2033年）電力需求年均成長率約2.8%。
因應AI用電成長，加上核二廠乾貯設施近期陸續取得進展，外界關注核電廠延役可能性。游振偉強調，核電廠延役需考量核能安全、核廢料處理和社會共識3項前提，並尊重立法院結論；若核電延役修法通過，核電廠也須時間安全檢查以取得合法執照。
游振偉說明，2024年度進行用電需求預測時，考量前述經濟情勢、行政院主計總處5月公布2024年GDP成長率預估值為3.94%，以及未來AI科技潮帶動的半導體產業擴廠、電動車推動政策等因素，預估前五年（2024至2028年）全國電力需求年均成長率約為2.5%。之後在AI穩定應用趨勢下，預估未來十年全國電力需求年均成長率約為2.8%。
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