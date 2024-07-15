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前國科會主委吳政忠將接工研院董座 「1原因」不受65歲年齡限制

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
前國科會主委吳政忠將接任工研院董事長。本報資料照片
前國科會主委吳政忠將接任工研院董事長。本報資料照片

前國科會主委吳政忠將接任工研院董事長。吳政忠15日受訪表示，賴總統科技政策、五大信賴產業方向明確，加上國際局勢發展，讓台灣近幾年國際能見度大幅提升，以及AI浪潮興起，工研院是國家產業發展智庫，也是執行單位，全力配合政府政策，協助經濟部支援產業發展。

據了解，待近期工研院董事會開會通過這項人事案後，吳政忠立即上任。原依據《公務人員退休資遣撫卹法》77條規定，退休公務人員如果有支領月退休金，再任政府捐助的財團法人董事長，初始年齡不得逾65歲。但吳政忠原本是台大應力所教授，過去八年在蔡政府擔任政務官，一直未支領月退休金，因此不受《公務人員退休資遣撫卹法》77條的年齡限制。

吳政忠 工研院 資遣 退休金

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