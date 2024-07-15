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立法院三讀 多層次傳銷參加契約可用電子文件

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

立法院院會今天三讀通過「多層次傳銷管理法第13條條文修正案」，條文明定多層次傳銷事業與傳銷商締結的參加契約，「得以電子文件為之」。

依現行規定，多層次傳銷事業於傳銷商參加其傳銷計畫或組織時，應與傳銷商締結書面參加契約，並交付契約正本，前項之書面，不得以電子文件為之。

不過，藍綠立委皆認為書面契約的法定要式行為，早已不符合社會需求及國際環保潮流，因此提出修法。三讀通過條文規定，多層次傳銷事業於傳銷商參加其傳銷計畫或組織時，應與傳銷商締結書面參加契約，並交付契約正本。「前項之書面，得以電子文件為之」。

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