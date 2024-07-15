天然氣扮演橋接能源 經濟部估119年綠能占比24.7%

經濟部今天公布最新全國電力資源供需報告，未來10年新增燃氣機組裝置容量逾3000萬瓩；能源署強調，再生能源極大化仍是最大目標，天然氣是扮演橋接角色，估115年11月可達成綠能占比20%目標，119年將擴大至24.7%。

電力準備方面，報告指出，因應AI人工智慧浪潮爆發，估113至117年夜間備用容量率約8.1%至13.3%，118年起考量未來新設置機組排程變數仍多，備用容量率採寬估在20%以上。

經濟部今天舉行記者會，公布「112年度全國電力資源供需報告」，預估AI產業帶動下，113至117年夜尖峰負載年均成長率約為2.5%，113至122年夜尖峰負載年均成長約2.8%。

電力供給規劃方面，113至122年燃氣機組新增約3092.2萬瓩，包含台電機組如大潭、興達、台中新燃氣機組，以及森霸、中佳電力等民營IPP機組；扣除大型機組核能、燃煤、燃油、燃氣除役約1306.2萬瓩，估計未來10年累計淨增加約1786萬瓩。

對於未來天然氣新增量可觀，能源署長游振偉強調，再生能源極大化仍是最大目標，在此之下要維持穩定供電，天然氣扮演橋接角色，當綠能越來越多，天然氣就可逐步退場。

根據報告內容，國內再生能源設置量截至112年底已達17.96GW，發電占比從105年的4.8%提高至9.5%；其中，風力與太陽光電全年發電量已是過去的7倍以上，估113年再生能源發電占比約12.1%。

政府原規劃114年再生能源發電占比可達2成，但受疫情影響，估114年占比僅15%，並延至隔年11月達成20%目標，119年持續擴大至 24.7%。

媒體關切，除了燃氣電廠開發常遇地方阻力，且仍有環評等變數，再生能源部分，以離岸風電為例，全球正面臨高成本逆風，完工時程延遲恐拖累綠能目標。

游振偉表示，離岸風電確實受疫情影響，尤其俄烏戰爭後，各國積極推動風場建設，相關資源有互相競爭情況，但目前仍朝此目標推進；今年台灣海峽持續有風場施工中，區塊開發3-1、3-2期也會按既定時程，以每年1.5GW推動。

光電方面，根據報告內容，115年光電要大增近4.8GW，游振偉解釋，持續朝114年、20GW目標推動，但預估114年仍有少部分無達成，因此將不足部分列入隔年電力供給。

他指出，目前白天光電出力量已可供應日尖峰所需，光電最大貢獻達700萬瓩，因此會轉向著重夜尖峰時段電力供給，台電也調整調度模式，例如透過水力、燃氣機組快速支應，再搭配能源管理、時間電價、需量反應，以維持夜尖峰穩定供電，預估AI 科技潮爆發的113至117年間，備用容量率約在8.1%至13.3%。

至於118年起備用容量率估可維持在20%以上，則是考量未來新設置機組排程規劃不確定性變數仍多，包括環評進度、地方支持等情況，因此寬列備用容量率，以預留資源進行彈性調配。

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