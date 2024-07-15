數發部台中辦轉型推廣交流 盼強化企業資安韌性

數位發展部今天在台中舉辦協助產業數位轉型推廣交流座談會，盼透過媒合中部地區製造業與資訊業者，改善企業資安韌性，推動台灣產業AI化，讓百工百業引入最先進的技能與產品。

座談會今天在台中軟體園區內舉辦，有80家中部地區製造業、資訊服務業、資安業者等單位與會，數位發展部政務次長林宜敬、民進黨籍立委何欣純、數發部數位產業署副署長林俊秀、中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、中華民國電腦商業同業公會全國聯合會理事長孫騰源等人皆出席。

林宜敬接受媒體聯訪時表示，數發部有2大任務，第1是強化資安韌性、第2是促進台灣數位產業發展，這2大任務都是相輔相成，透過座談會希望讓台中地區的企業，能認識台灣優質的資安廠商。

林宜敬說，資安非常重要，但資安不能完全靠政府，政府沒有這麼大的能量，而且很多民間廠商的效能會更好，希望介紹台灣優質資安廠商，改善企業的資安韌性，並推動台灣產業AI化，讓百工百業引入最先進的AI技能與產品。

另外，數發部推動「企業資安評級」政策，林宜敬提到，台灣企業只要上網登記，數發部就會偕同專家到各企業，進行資安評級，評估企業在資安方面是否有改進之處，若評級結果優良，業者還可將相關資訊提供給客戶，強化企業競爭力，截至民國112年底，全台已有277家業者完成資安評級。

何欣純表示，數發部輔導廠商數位轉型及銜接資安有關工作時，應更細膩了解產業，雖然目前法規只要求上市櫃以上的公司，應設有資安長統籌資安問題，但中小企業未上市櫃的廠商，也有很多隱形冠軍有核心技術或保密需求，希望數發部在預算分配上，應扶植中小企業與傳統產業，協助數位轉型升級。

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