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台積電海外持續擴廠 推動我今年上半年對外投資大彈升169.64%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投審司15日發布統計，2024年1至6月核准整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為520件，投資金額為257.3億美元。

其中，對外投資部分，投審司表示，今年1至6月核准對外投資件數為344件，較上年同期增加38.15%；投資金額計美金241.8億元，較上年同期增加169.64%。

投審司指出，主要係因1-6月核准台積電（2330）分別以52.62億美元、50億美元增資日本JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC.、美國TSMC ARIZONA CORPORATION，以及文曄科技等以美金39.8億元間接收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權等大型投資案所致。

此外，今年1-6月核准對新南向國家投資件數為147件，較上年同期增加63.33%，投資金額計美金45.3億美元，較上年同期增加113.23%，主要係因今年1-6月核准鴻海精密分別以約24.87億美元、新台幣150億元，增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD、新加坡FOXCONN EV SINGAPORE HOLDINGS PTE. LTD. 等大型投資案所致；其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

至於我對中國大陸投資，投審司指出，今年1-6月核准對中國大陸投資件數為176件，件數較上年同期減少1.12%；核准投資金額計美金15.4億美元，較上年同期減少19.03%。

台積電 增資 新南向 鴻海

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