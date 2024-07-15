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民團提屋頂光電門檻下修 內政部：會議無共識

中央社／ 台北15日電

內政部國土署今天召開建築物光電具體措施研商會，民團雖提出屋頂光電設置義務門檻下修至90坪，但國土署以這次會議無共識為由維持原案，門檻1000平方公尺（約300坪）。

內政部國土署建築管理組今天召開「建築物設置太陽光電」具體措施第7次研商會議。地球公民基金會及20多個民間團體會後發布聯合聲明，指出會議決議維持草案現有條文，義務門檻1000平方公尺，因無共識，不下修；另外，關於勞動部職業安全衛生署高空作業條文，現場無共識，之後再開政策協調會討論。

民團倡議，為了提升全民能源自給率，再生能源普及民間，屋頂光電設置義務門檻應下修至300平方公尺（約90坪）。

民團引據內政部建築物使用執照統計，90坪以上新、增、改建物，僅占全台建物數量20%，卻占新、增、改建物總面積的80%；若以建物面積的1/2裝設光電，約可生產0.22GW的電力，每年可供6.2萬家戶用電，減少220公頃地面型光電土地使用（約22座大巨蛋）。

此外，民團認為關於增、改建物部分，此次草案變更為「屋頂層」大於1000平方公尺才需裝設屋頂光電，對此「非常不認同」，不僅沒有任何法規規範所謂屋頂層面積，更可能讓絕大多數的增、改建物都不需裝設屋頂光電，嚴正要求應以原案「建築面積」計算。

民團也希望於該法納入明確職業安全條文，避免後續不幸職災事故；消防方面，希望至少明確於建築物張貼光電告示，包含光電商、台電、所有權人等姓名及聯絡電話，以利救災需求。

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