高於主計總處！星展今上調台灣GDP至4.2% 料美國2年降6碼

成為最看好台灣外銀子行。星展集團15日舉行第3季投資展望記者會，看好台灣今年GDP表現勝於主計總處，一口氣上調0.7個百分點至4.2％，突破4％，成為7月以來第二家宣布上調對台 GDP 的外銀子行。

星展集團預期，台灣第3季和第4季的 GDP 年增率預測將放緩至2到3.5%，但季增率預計會有所回升。同時，星展維持2024年 CPI 預測為2.2%，預計下半年 CPI 將維持在2%左右。

星展集團資深經濟學家馬鐵英樂看「下半年經濟表現更強於上半年」，保持對台今年 GDP 上調空間，直言科技業強勁復甦是調升主因，下半年台灣科技業復甦將持續與擴大。

主計總處第2季上調對台 GDP，從3.43％上調至3.94％，外銀陸續跟進上調。渣打集團上周上調台灣今年全年 GDP，從3.1％上調至3.7％。瑞銀預估值3.8％，ING 集團為3.3％。

對美聯準會（Fed）利率政策，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉今日預期，美聯準會（Fed）9月與12月各降息1碼（0.25個百分點），明年逐季各降息1碼，總計今明兩年降息6碼，美國聯邦基金利率2025年底降至4％。馬鐵英指出，美國 CPI 已經向下，通膨調整的實質利率升高，促使美具有降息空間。

「去年底進入復甦週期的台灣科技業，將可旺至2025年」，馬鐵英指出，第一，全球主要半導體通常擴張期落至2到3年，再經過1年庫存調整，此波擴張期去年開始，可望持續到2025年。

第二，AI創造更多半導體與電子商品需求，資料中心興建帶動高效能晶片，伴隨終端設備升級，帶來產品換機需求，認為下半年科技復甦將持續與擴大。

馬鐵英指出，美國經濟仍有韌性，上調對美今年 GDP 預測，從1月預估1.2％，4月調升至2％，7月維持2％不變；另外上修對歐元區、中國大陸以及印度今年 GDP，分別從0.2％、4.5％、6.3％，上調至0.8％、5％以及7.1％。

馬鐵英解釋，受惠全球電子產品與貿易週期好轉，中國大陸經濟表現以及比年初好，因此上修中國大陸今年 GDP 至5％，認為可以衝到5字頭。

但對國際通膨看法，馬鐵英認為尚未回到主要央行區間，目前全球原物料價格雖然穩定，但對新興市場、亞洲國家，進口原物料價格仍有上漲，因美元持續強勢，新興市場貨幣對美元貶值，帶動原物料價格上漲。

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