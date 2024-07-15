助台灣業者搶攻澳洲綠能源商機 貿易署出奇招辦直播秀

台灣智慧能源相關產業近年積極往新南向市場邁進，商研院15日指出，近期舉辦「台澳智慧能源買主直播秀」活動，讓台灣業者向澳洲多位指標型買家展示其創新產品、設備及解決方案、應用實績等，深化台澳兩國在能源產業上的合作，全方位帶動採購商機。

面臨澳洲政府積極推動再生潔淨能源與能源有效管理的政策下，經濟部貿易署委託商研院行銷與新媒體研究所於近日舉辦「Wow! Taiwan Project：台澳智慧能源買主直播秀」活動。

商研院指出，台灣智慧能源相關產業往新南向市場的發展已經布局多時，近年來海外市場對於台灣的智慧能源產品出口也抱以高度期待。本活動號召12家優秀臺灣智慧能源相關業者參與，並且成功洽邀澳洲能源產業的指標性買家參與。包含將有機廢棄物轉換成電力，提供再生能源永續循環的「佳瑪環能」，以及透過物聯網相關裝置有效管理能源的「全穎智聯」，長期以來專注於氫能研發的「優氫科技」，與希望打造一個能實現隨插即充環境的「台灣車輛充電」等，上線介紹有關公司的產品特色與解決方案。

至於澳洲方面參與的智慧能源產業的指標性買家，包含澳洲能源零售及智慧科技新創公司「Wholesale Electricity Provider Amber」，澳洲再生能源解方經銷商「Tradezone」等，以及澳洲智能能源委員會「Smart Energy Council」等。

商研院表示，「Wow! Taiwan Project：台澳智慧能源買主直播秀」活動成功促成台灣智慧能源業者與澳洲指標型買家進行深度互動，推廣優秀智慧能源產品與技術，藉此創造台灣智慧能源產業之創新產品與解決方案拓展澳洲市場的機會，透過創新買主直播秀，讓業者在傳統線下參展模式之外，找到開拓市場的數位新模式，助業者搶攻澳洲智慧能源市場的嶄新商機。

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