消費減弱、借貸成本增 各國面臨破產潮

美國、德國與日本申請破產的企業都出現增長的趨勢！專家分析，主要因為各國利率上升，導致仰賴貸款的中小企業難以為繼，同時全球經濟衰退也使得民眾消費力度減少。

中小企業破產潮

《S&P Global》報告指出，2024年上半年美國共有346間企業發生流動性與企業重組等狀況，為2010年以來的新高。這些破產企業大多數都是販售非必需品的中小型企業。

《CNN》報導，中小企業因為難以從公開市場募集資金，更容易仰賴貸款營運。然而，美國利率攀升至新高點，使得企業借貸成本遽增。資產配置策略師羅恩指出，中小企業面臨著更高的風險，對借貸成本變動也更加敏感，所以違約的風險多來自於較小的資本市場。

雪上加霜的是，夏季通常是一年中的消費熱點消費者消費力度持續降低，根據供應管理協會的調查發現，消費者今年暑假的消費力度持續減弱，沒有如去年夏季一樣肆意揮霍。

德國、日本亦然

《德國之聲》報導，不僅美國，德國企業破產數據上升，今年第一季共有5209間公司申請破產，預計數據還會持續上升，主要因為全球經濟放緩、能源價格暫時高漲和利率上升，使得企業受到嚴重打擊。

《nippon》報導，2023年日本企業破產數量增加35.2%至8690家，總負債上升至2.4兆日圓。其中破產最多的企業是服務業，其次是營建業與製造業，對遇到原物料價格上漲、能源成本上升的狀況。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦