國泰首席經濟學家林啟超看日圓 日銀進場不如聯準會大降息

外媒彭博報導日本銀行（日本央行）上周四為今年以來第三度進場干預，出手約3.5兆日圓來阻貶日圓，日圓一度回升至157兌1美元左右的價位，但今日再貶至158，國泰世華銀首席經濟學家林啟超認為，日圓後續升值的空間相當有限，重點仍在於美日利差能否有效下降，除非聯準會之後大幅度降息，日圓才能顯著由貶轉升。

他指出，基於日圓貶值對日本出口的助益，日本財務省的立場其實仍偏貶值：「只是希望不要急貶造成進口通膨。」林啟超分析，上周日圓升值，與其說日本銀行再斥資出手阻貶的效果，反而市場對降息的預期使美元走弱及美國公債長天期殖利率從4.3%降至4.18%，才是最重要原因，使日圓搭上「順風車」走升。

美國將在周二公布最新的零售銷售數據，市場預期應會更顯示美國經濟趨緩，日圓匯率會否因此再有升值空間，也值得觀察。對於日本財務省的立場，林啟超也接著分析日行態度指出，即使未來日本銀行要升息，幅度也不會太大，頂多從0.1%升至0.25%，小升之後仍處利率低檔，在立場上不會背離日本財務省。

「因為日本出口仍有待繼續擴張。」林啟超進而分析，倘若仔細觀察日本出口量，則可發現，目前日圓貶值對出口的助益，仍僅止於貶值之後換算為美元的金額數字提升，但整個出口「量」並沒有顯著提高，現在日本政府則希望連同出口數量都要提升才行，所以不能棄守貶值的政策。

對於日圓貶值對日本企業的重要性，林啟超也直接以統計數據對比指出，倘若以日本汽車龍頭豐田來觀察，在2022年，日圓匯率當年度貶值21%，豐田當年度的匯兌利益占營業利益比重為47%，而到了2023年，日圓匯率貶值幅度減少至7%，而該比重則降為13%。

另外再從觀光統計，林啟超分析日圓匯率貶值助揚日本觀光熱潮的效果指出，日本財務省和觀光局統計，今年前五月的訪日人次1464萬人，不僅已回到疫情前水準，甚至比起2019年疫情前同期還增加6.5%，所帶動的觀光消費量能更成長約在35%左右，但另一方面，貶值也使日人海外消費力減弱，出口觀光人數大減39.3%，將近4成。

日圓匯率在上周五的急升，也使日圓兌新台幣匯率跟著急升，若觀察台銀賣匯價，從上周四的0.2047，在周五一口氣升至0.208，今日續升至0.2096。

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