建立估價師助理人員制度 不動產估價師法修正三讀
立法院15日三讀通過「不動產估價師法」部分條文修正草案，內政部表示，這次修法主要為建立不動產估價師助理人員制度，以協助估價師辦理內外業工作，讓估價師能更專心於專業的價格評估決定，將有助於提升估價品質與健全產業發展。
內政部說明，不動產估價師辦理估價的品質將影響當事人權益及交易市場秩序，但是估價過程包括調查、勘察、資料整理、分析等內外業工作，非常繁複。這次修法是參考會計師助理制度進行修正，讓估價師事務所可以聘用修畢不動產相關課程或經地政相關高考及格等資格的人員，來協助估價師辦理估價工作，後續再由估價師依其專業審視估價過程，並決定估價價格。
此外，這次修法也依聯合國身心障礙者權利公約精神，修正不動產估價師相關開業規定，以保障身心障礙者的工作權益。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台中蛋殼區房價狂漲 這裡是「隱藏版潛力區」？
▪ 一堆人擺錯？冷氣＋循環扇也有「守財位」 台電曝最佳溫度：更省電
▪ 租屋行情透明化！內政部：2025年1月公布各區租金行情
▪ 台積電效應？苗北房價飆漲 縣長提社會住宅解方
▪ 誰敢買凶宅？房市達人：有人就愛「這一點」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言