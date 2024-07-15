建立估價師助理人員制度 不動產估價師法修正三讀

立法院15日三讀通過「不動產估價師法」部分條文修正草案，內政部表示，這次修法主要為建立不動產估價師助理人員制度，以協助估價師辦理內外業工作，讓估價師能更專心於專業的價格評估決定，將有助於提升估價品質與健全產業發展。

內政部說明，不動產估價師辦理估價的品質將影響當事人權益及交易市場秩序，但是估價過程包括調查、勘察、資料整理、分析等內外業工作，非常繁複。這次修法是參考會計師助理制度進行修正，讓估價師事務所可以聘用修畢不動產相關課程或經地政相關高考及格等資格的人員，來協助估價師辦理估價工作，後續再由估價師依其專業審視估價過程，並決定估價價格。

此外，這次修法也依聯合國身心障礙者權利公約精神，修正不動產估價師相關開業規定，以保障身心障礙者的工作權益。

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