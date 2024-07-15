快訊

總統核定成立大法官提名審薦小組 擬明日開會

00919第五次配息！80萬股民一早被錢香醒 平均入帳金額曝光

水族館舉辦「企鵝婚禮」席開8桌！新人站台上乾瞪賓客吃海鮮大餐 網笑：超寫實

建立估價師助理人員制度 不動產估價師法修正三讀

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

立法院15日三讀通過「不動產估價師法」部分條文修正草案，內政部表示，這次修法主要為建立不動產估價師助理人員制度，以協助估價師辦理內外業工作，讓估價師能更專心於專業的價格評估決定，將有助於提升估價品質與健全產業發展。

內政部說明，不動產估價師辦理估價的品質將影響當事人權益及交易市場秩序，但是估價過程包括調查、勘察、資料整理、分析等內外業工作，非常繁複。這次修法是參考會計師助理制度進行修正，讓估價師事務所可以聘用修畢不動產相關課程或經地政相關高考及格等資格的人員，來協助估價師辦理估價工作，後續再由估價師依其專業審視估價過程，並決定估價價格。

此外，這次修法也依聯合國身心障礙者權利公約精神，修正不動產估價師相關開業規定，以保障身心障礙者的工作權益。

延伸閱讀

立院三讀設估價師助理人員制 內政部：健全產業發展

立院三讀 設不動產估價助理員制、促古蹟土地管用合一

立院三讀 宗教團體不動產歸屬審認申請期限展延2年

黃國昌直指內政部替權貴護航 鄭文燦涉收賄案大開綠燈

相關新聞

勞基法三讀修正 勞雇協商同意不用強制65歲退休

立法院會今天三讀通過「勞基法」部分條文修正案及「中高齡者及高齡者就業促進法」部分條文修正案。放寬原本65歲強制退休年齡規...

高於主計總處！星展今上調台灣GDP至4.2% 料美國2年降6碼

成為最看好台灣外銀子行。星展集團15日舉行第3季投資展望記者會，看好台灣今年GDP表現勝於主計總處，一口氣上調0.7...

消費減弱、借貸成本增 各國面臨破產潮

美國、德國與日本申請破產的企業都出現增長的趨勢！專家分析，主要因為各國利率上升，導致仰賴貸款的中小企業難以為繼…

國泰首席經濟學家林啟超看日圓 日銀進場不如聯準會大降息

外媒彭博報導日本銀行（日本央行）上周四為今年以來第三度進場干預，出手約3.5兆日圓來阻貶日圓，日圓一度回升至157兌1美...

核二乾貯解套有助延役？ 經濟部：尊重立院討論結果

核二廠乾貯設施已與新北市完成行政調解，對於是否有望解套，進而讓核二廠延役，能源署長游振偉表示，核能使用必須在核能安全、核...

AI高速發展 經濟部估2030年用電成長13%

經濟部能源署發布「2023年度全國電力資源供需報告」，能源署長游振偉表示，由於人工智慧產業高速發展帶動用電量提升，預估到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。