核二乾貯解套有助延役？ 經濟部：尊重立院討論結果

核二廠乾貯設施已與新北市完成行政調解，對於是否有望解套，進而讓核二廠延役，能源署長游振偉表示，核能使用必須在核能安全、核廢料可處理、社會共識三大前提，因此會尊重立院討論結果。

對於不少國家都重啟核能、甚至使用核能新技術等，游振偉表示，對於新技術的觀察與研究追蹤，都會看世界上的進度，只要適合台灣的都不排除，但對於核能使用與否，要有立院討論才有辦法後續規劃。

行政院長卓榮泰日前表示，2030年之前沒辦法依靠核能和核電，對此，游振偉也說，經濟部無法預測最後決議結果，但後續不管是延役、再啟，都有後續的檢視流程、取得執照等，都需要時間，而現在能源配比上，會最大化的發展再生能源。

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