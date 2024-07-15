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AI高速發展 經濟部估2030年用電成長13%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部能源署發布「2023年度全國電力資源供需報告」。圖中為經濟部能源署長游振偉。記者林海／攝影
經濟部能源署發布「2023年度全國電力資源供需報告」。圖中為經濟部能源署長游振偉。記者林海／攝影

經濟部能源署發布「2023年度全國電力資源供需報告」，能源署長游振偉表示，由於人工智慧產業高速發展帶動用電量提升，預估到2030年，用電成長約12~13%，短期內要達到供給目標，就要做到包含新機組建設、電網（變電所）更新建設與儲能系統建設，才能確保供電穩定、滿足用電需求。

游振偉指出，每年都會發布供需報告，過去公布對未來7年的預估，此次特別拉長到未來10年，考量前述經濟情勢、主計總處公布明年GDP成長率預估值為3.94%，以及未來AI科技潮帶動的半導體產業擴廠、電動車推動政策等因素，預估2024~2028年全國電力需求年均成長率約為2.5%。

游振偉表示，其中，AI科技的用電需求預估從2023年的24萬瓩增加至2028年的224萬瓩，增加200萬瓩，成長約8倍，其後在AI穩定應用趨勢下，預估2024~2033年全國電力需求年均成長率約為2.8%。

至於在能源供給方面，游振偉表示，會延續能源轉型的方向，現行太陽光電發電挹注白天的供電能力，已可滿足白天尖峰6小時的用電需求，因此電力系統調度重心改為關注夜尖峰3小時的用電調度。

游振偉也說，為因應太陽光電及風力發電的間歇性，除了以水力發電機組快速支應，也需仰賴燃氣機組，作為調節綠電穩定系統的搭檔，政府規劃新建大潭、興達、台中及民營電廠森霸等燃氣機組，逐年併網供電。

但考量機組建置時程延長，包括環評審查進度、建廠關鍵要徑進度規劃，以及方政府與民眾的支持等皆為不確定性因素，因此需寬列長期年度的備用容量率，以預留資源進行彈性調配。

外界關注再生能源占比，游振偉表示，2025年再生能源發電占比將達15.0%，2026年11月起再生能源發電占比可達20%之目標，後續也會持續推動再生能源發展。

再生能源 太陽光電

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