亞洲台商千人齊聚台中 藍綠大咖讚台商是「護國群山」

亞洲台灣商會聯合總會今在台中舉行理監事會，有新加坡、印尼、越南、日本、泰國等20國與地區、近千名代表出席。蕭美琴副總統致詞說，台灣在國際處境面臨不公平待遇與未預期的困境，但台商扎下的經營基礎，依舊「走路有風」。台中市長盧秀燕舉美光與台積電在此加碼投資，向台商招手投資台中。立院副院長江啟臣指台商是「護國群山」，建議國安預算應編列經費協助台商。

蕭美琴說，台商在亞洲的投資項目、額度與人數都名列前茅，又與國內多項產業協會簽MOU，深化共榮契機，台灣在國際處境面臨不公平的待遇與未預期困境，但在台商打下的基礎，依舊「走路有風」，台灣的經濟整體表現穩定，但氣候變遷、數位轉型的挑戰，影響勞動力與人才養成，台灣必須解決順利轉型，提升競爭力與因應能力。

蕭副總統說，賴清德總統就職演說，提到政府會跟產業界密切合作，讓台灣成為「經濟日不落國的三大方向。許多政策需要台商鼎力相助。台商是外交力量的延長手臂，雖沒領到外交部的薪水，甚至還要出錢出力，但都心甘情願為台灣，在世界上架台灣最重要的推手。

過去八年，在前總統蔡英文領導下，尤其疫情期間，擦亮台灣這塊招牌，更是作生意的信賴指標，現在賴總統的帶領下，有台商繼續相挺，在國際社會受到更多重視。

台中市長盧秀燕向在場近千台商暖喊「歡迎回家」，指台商扮演最稱職的外交大使，長年維繫各國情誼，成為國人海外最大的靠山與溝通橋梁。並向台商招手，歡迎投資台中。她強調台中多新重大建設絕對是投資首選，包含許多重大建設，國際會展中心等，另「投資台灣三大方案」，台中共309家全國第一，投資金額超過3474億元；吸引美光、台積電加碼投資，漢神、三井、D-ONE第一大天地等商場遍地開花。

江啟臣說，台商是護國群山，他認為應編一點國家安全預算協助台商，立法院不分黨派會一致贊成，世界局勢千變化，昨有美國川普遇刺，政治與經濟不可分，剛走出疫情又遇上地緣政治風險，保護主義與孤立主義抬頭，都是台商面對的重大挑戰。

僑務委員會委員長徐佳菁說，過去年一年僑生召募，有台商大力幫忙，從去年不到6000，到今年逼近1萬人，協助當地學生再進修，跨國培養人才，不但為台灣所用，也回母國一展長才。 立法院副院長江啟臣說，台商是護國群山，國安經費應協助支持。記者陳秋雲／攝影 僑委會委員長徐佳菁感謝台商，協助僑生到台灣求學，一年成長近一倍。記者陳秋雲／攝影 蕭美琴副總統指出，台商基礎札實，面臨困境與挑戰，依然走路有風。記者陳秋雲／攝影 亞洲台商總會長許玉林說，與台灣多個產業協簽署MOU，深化結盟。記者陳秋雲／攝影

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